Зеленский намекнул, почему на чудо от Трампа ждать не стоит

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Кравцев Сергей
Гражданам Украины необходимо работать каждый день, а не ждать чуда от избранного президента США Дональда Трампа. Как информирует портал "Комментарии", это подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде Украины.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Украинский лидер отметил, что в течение многих месяцев Покровск и Купянск в тяжелых испытаниях, тяжелой ситуации.
По его словам, от этой стойкости украинцев зависит и судьба Европы, чтобы все могли жить свободно и не подчиняться какому-нибудь одному диктатору.
Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский представил в Верховной Раде "План устойчивости" страны. Как отметил нардеп Ярослав Железняк, презентация плана длилась почти 1,5 часа. По его словам, вступительные тезисы выступления можно свести к нескольким выводам. Среди них то, что решающие моменты будут в следующем году, а на этом этапе войны решается кто дожмет.
Кроме того, по словам Железняка, у плана устойчивости будет 10 пунктов – среди них, например, единство, фронт, оружие, деньги, безопасность, политика героев.
Говоря о единстве Зеленский отверг слухи о проведении выборов во время войны.
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