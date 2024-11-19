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Зеленский намекнул, почему на чудо от Трампа ждать не стоит

Президент призвал соотечественников продолжать всем вместе приближать победу

19 ноября 2024, 13:08 comments1443
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Кравцев Сергей

Гражданам Украины необходимо работать каждый день, а не ждать чуда от избранного президента США Дональда Трампа. Как информирует портал "Комментарии", это подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде Украины.

Зеленский намекнул, почему на чудо от Трампа ждать не стоит

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Украинский лидер отметил, что в течение многих месяцев Покровск и Купянск в тяжелых испытаниях, тяжелой ситуации.

По его словам, от этой стойкости украинцев зависит и судьба Европы, чтобы все могли жить свободно и не подчиняться какому-нибудь одному диктатору.

"И именно там и на других направлениях Россия пошла на самые большие потери в этой войне. Мы все должны понимать, за что враг платит такую цену — Россия хочет разрушения нашего государства, наших людей. Разрушения нашей устойчивости. Украинская устойчивость на этой войне от Купянска в Покровск и далее в Запорожье может обеспечить фундаментальные предпосылки для справедливого завершения этой войны", — подчеркнул Зеленский.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский представил в Верховной Раде "План устойчивости" страны. Как отметил нардеп Ярослав Железняк, презентация плана длилась почти 1,5 часа. По его словам, вступительные тезисы выступления можно свести к нескольким выводам. Среди них то, что решающие моменты будут в следующем году, а на этом этапе войны решается кто дожмет.

"Мы не торгуем безопасностью или суверенитетом. Мы не откажемся от прав на всю свою территорию", — подчеркнул президент.

Кроме того, по словам Железняка, у плана устойчивости будет 10 пунктов – среди них, например, единство, фронт, оружие, деньги, безопасность, политика героев.

Говоря о единстве Зеленский отверг слухи о проведении выборов во время войны.

"Конституция и законы не позволяют проводить выборы в военное время. Никто в мире этого не требует. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а затем украинцы проведут справедливые выборы!", — сказал президент.




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