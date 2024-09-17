Таможню реформируют: Верховная Рада приняла важный законопроект

Верховная Рада в целом приняла изменения в Таможенный кодекс Украины об установлении особенностей прохождения службы в таможенных органах и проведении аттестации должностных лиц таможенных органов №6490-д. Это решение поддержали 260 народных депутатов, сообщила нардеп Ирина Геращенко.

Реформа таможни

Согласно этому законопроекту, в частности, меняется процедура конкурсного отбора руководителя таможенной службы. Также, говорит Геращенко, вводится ежегодный внешний аудит таможни. В случае отрицательного заключения аудита будет весомым основанием для увольнения председателя, добавила нардеп.

Также, согласно принятым изменениям, в течение года после избрания нового руководителя состоится переаттестация всех работников таможенной службы. В случае неуспешной переаттестации это означает освобождение работника.

А еще работникам таможни поднимут зарплаты, сообщила нардеп.

Этот закон и реформа таможни были среди маяков МВФ, Всемирного банка, США и ЕС, на них настаивали наши партнеры. От этого голосования зависело получение очередного пакета помощи от союзников", – сообщила Геращенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сегодня Верховная Рада Украины со второй попытки приняла законопроект о повышении налогов в первом чтении. Это означает, что документ еще не вступил в силу и требует второго чтения для окончательного принятия. За принятие проголосовали 241 депутат. Среди ключевых изменений, например, увеличение ставки военного сбора с 1,5 до 5% для доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса Украины. Введение долга уплаты военного сбора в размере 1% от доходов для плательщиков единого налога третьей группы.



