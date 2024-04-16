Судьба законопроекта о мобилизации зависит от президента. Какое решение он может принять

Законопроект о мобилизации подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Теперь, чтобы законопроект о мобилизации заработал, нужно, чтобы его подписал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский

Как отметил Игорь Копытин, в этом вопросе все будет зависеть от политической воли главы государства. По его словам, Зеленский может подписать законопроект, ветировать его или вернуть Верховной Раде на доработку.

По мнению народного депутата, никакие из этих сценариев исключить нельзя.

Кроме того, Копытин подчеркнул, что законопроект о мобилизации прошел все процедуры, которые проводит Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады, которое занимается проведением научной экспертизы законопроектов. Согласно его выводам, законопроект о мобилизации не нарушает Конституцию, именно поэтому его и подписал спикер Руслан Стефанчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации. При этом он получил много критики, поскольку из него исключили положения, касающиеся демобилизации военных после 36 месяцев службы. В Минобороны подчеркнули, что Генштаб не считает целесообразным "отпускать" военных особенно на фоне активизации России и подготовки ею очередного наступления на Украину. Именно поэтому народным депутатам рекомендовали в течение восьми месяцев написать законопроект, касающийся вопросов демобилизации и ротации военных.

Кроме того, некоторые эксперты считают , что законопроект о мобилизации не будет способствовать качественному улучшению проведения мобилизации военных. Хотя, по их словам, очень важно, что украинцев обязали обновить свои данные в ТЦК, это даст понимание военным, на кого они могут рассчитывать в случае необходимости.