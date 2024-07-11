Стефанчука обвинили в издевательстве над украинцами: о чем идет речь

На ближайшей пленарной неделе Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении законопроект авторства спикера Руслана Стефанчука, предусматривающий упразднение перехода с летнего на зимнее время и наоборот. Об этом сообщил в Телеграмме народный депутат Ярослав Железняк.

Перевод часов

По его информации, согласно предыдущей повестке дня, на ближайшей пленарной неделе Рада рассмотрит во втором чтении законопроект спикера №4201, предусматривающий отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.

При этом член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч напомнил, что почти все страны ЕС, уже отменившие такой переход, избрали на целый год летнее время.

"Вместо этого законопроект Стефанчука предлагает оставить в Украине на круглый год зимнее время (GMT 2). Но этот вариант сразу после его появления называли лоббизмом энергетиков, потому что зимнее время на весь год в Украине – это большие затраты энергии, чем летнее время на весь год в Украине (GMT 3). Почти риторический вопрос: не издевательством ли является продвижение зимнего времени на весь год в нынешних условиях?" – отметил в Фейсбуке Паныч.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в марте 2021 года Рада приняла в первом чтении проект закона "Об исчислении времени в Украине" (№4201). Законопроект предусматривает установку и закрепление единого киевского времени на территории Украины и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

Тогдашний первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, автор законопроекта, подчеркнул, что этот вопрос должен регулироваться законами Украины, а не решениями правительства, как это сейчас. Он также отметил, что переход на летнее или зимнее время негативно влияет на здоровье граждан, а утверждение, что перевод стрелок часов способствует энергосбережению, является мифом.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали, как украинцы относятся к переводу часов стрелок.



