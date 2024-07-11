Стефанчука обвинили в издевательстве над украинцами: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
На ближайшей пленарной неделе Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении законопроект авторства спикера Руслана Стефанчука, предусматривающий упразднение перехода с летнего на зимнее время и наоборот. Об этом сообщил в Телеграмме народный депутат Ярослав Железняк.
Перевод часов
По его информации, согласно предыдущей повестке дня, на ближайшей пленарной неделе Рада рассмотрит во втором чтении законопроект спикера №4201, предусматривающий отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.
При этом член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч напомнил, что почти все страны ЕС, уже отменившие такой переход, избрали на целый год летнее время.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в марте 2021 года Рада приняла в первом чтении проект закона "Об исчислении времени в Украине" (№4201). Законопроект предусматривает установку и закрепление единого киевского времени на территории Украины и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.
Тогдашний первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, автор законопроекта, подчеркнул, что этот вопрос должен регулироваться законами Украины, а не решениями правительства, как это сейчас. Он также отметил, что переход на летнее или зимнее время негативно влияет на здоровье граждан, а утверждение, что перевод стрелок часов способствует энергосбережению, является мифом.
Кроме того, "Комментарии" рассказывали, как украинцы относятся к переводу часов стрелок.
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