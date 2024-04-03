Стефанчук рассказал, когда ВР установит критерии справедливости в вопросе защиты Отчизны

Как сообщил Русла Стефанчук, оборонный комитет рассмотрел все правки, которые были внесены в законопроект о мобилизации после первого чтения.

Руслан Стефанчук

По его информации, идет подготовка сравнительной таблицы, которая необходима для рассмотрения законопроекта депутатами во втором чтении.

Стефанчук выразил надежду, что уже на ближайшем заседании парламента законопроект о мобилизации будет внесен для второго чтения.

При этом председатель Верховной Рады подчеркнул, что в Украине в вопросе проведения мобилизации двигаются разными путями. К примеру, был принят закон об уменьшении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет и президент Владимир Зеленский подписал его. Кроме того, добавил Стефанчук, парламент проголосовал законопроект о создании электронного кабинета военнообязанного. Также, подчеркнул спикер, народные депутаты отдельно приняли законопроект, которым устанавливаются определенные гарантии для украинских военных.

По его словам, на данный момент Верховная Рада ведет работу фактически над четвертым законопроектом.

"Это изменения в Закон о мобилизации, где четко будут установлены критерии справедливости относительно выполнения гражданами Украины своей обязанности защищать Отечество"

, — отметил глава Верховной Рады.

Он подчеркнул, что у депутатов будет потенциал на ближайшее заседание Рады вынести его в парламентский зал.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде до сих пор не могут принять законопроект о мобилизации. Впрочем, известно, что оборонный комитет уже завершил рассмотрение всех 4269 поправок.