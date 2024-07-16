Стефанчук прокомментировал переход на «зимнее время»: считает решение ВР историческим

Как отметил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, сегодня парламент принял закон Украины "Об исчислении времени в Украине". То есть, говорит он, речь идет о едином киевском времени на всей территории Украины и отказе от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

Руслан Стефанчук

Стефанчук говорит, что был инициатором документа, поэтому готов привести несколько аргументов, почему этот документ важен.

"Существовало мнение, что перевод часов экономит электроэнергию. Но пока отсутствуют никакие расчеты, которые бы доказывали, что мы имеем экономию электроэнергии при сезонном переводе стрелок часов", — заявил спикер.

Кроме того, по его словам, врачи и ученые считают, что сезонный перевод стрелок часов негативно сказывается на самочувствии людей — нарушении биоритмов, возникают трудности со сном, раздражение и снижение концентрации. Он отметил, что парламент "услышал эти аргументы".

"Внедрение на всей территории Украины единого времени — геополитическая задача. После аннексии АР Крым РФ сразу приняла решение и установила на временно оккупированных территориях московское время. И народные депутаты Украины показали сегодня свою политическую зрелость и поняли эту важную составляющую законопроекта 4201. Спасибо коллегам за поддержку документа", — заявил Стефанчук.

По его словам, парламент принял очень важное решение и у Украины теперь есть свое единое киевское время.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сегодня ВР приняла решение об "установке зимнего времени". Это решение беспощадно критикуют эксперты. По их словам, парламент просто наплевал на украинцев, особенно на жителей восточных областей, где восход солнца теперь будет в три утра.



