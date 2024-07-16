Стефанчук об экономическом бронировании: Война может стать делом тех, кто не может заплатить

Ни один из зарегистрированных в Верховной Раде законопроектов по экономическому бронированию от мобилизации пока не имеет шансов на принятие, заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в кулуарах парламента.

Руслан Стефанчук

Стефанчук предположил, что ни один из законопроектов не получит единой поддержки в зале, поскольку есть три разных позиции.

По его словам, авторы законопроектов должны убедить коллег в целесообразности принятия того или иного проекта закона. При этом Стефанчук подчеркнул, что законопроекты должны отвечать следующим критериям: эффективность принятия решения об экономическом бронировании; отсутствие возможностей для злоупотреблений, а также справедливость по отношению ко всем гражданам.

"Что касается меня, я пока остаюсь, как и был, скептиком по поводу реализации этой идеи. Но еще раз говорю, что все в дискуссиях. Мне нужно конкретно цифры, конкретно математика, что мы с того получим. И главное, обеспечит ли это равенство". в украинском обществе. Не будет ли того, что война станет просто делом тех, кто не может заплатить.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что законопроекты об экономическом бронировании в Верховной Раде могут рассмотреть уже на следующей неделе. В частности, есть идея увеличить военный сбор до 20 тыс. грн за каждого забронированного человека. Кроме того, депутаты предлагают применить модель с минимальной заработной платой от 36 тыс. грн. И третий законопроект – гибридный.

Следует отметить, что экономическое бронирование беспощадно критикуют военные. По их словам, уклонисты предлагают принять закон для уклонистов и дать им возможность откупиться от армии за неполную тысячу долларов.



