Стало известно, от кого Безуглая получила санкцию на беспощадную критику главкома

Очередная война, которую устроила нардеп Марьяна Безуглая с очередным главкомом и его командой, подрывает уже второй раз не только основы армии, а разваливает всю государственную систему изнутри.

Марьяна Безуглая

"По сути проблем, которые поднимает Марьяна, можно согласиться с ней на 90%. Бардак в армии ужасен. Но есть одно но – главнокомандующих, его заместителей, начальника Генштаба и вообще всю верхушку армии назначает президент. Президент несет ответственность за эти назначения, и острая критика генералов бумерангом возвращается к верховному главнокомандующему",

– подчеркивает военный Юрий Касьянов.

При этом он добавил, что Безуглая — стопроцентный человек президента, и она не позволила бы себе такую критику, не получив санкции сверху.

"Это не политика – это безответственность. Если верховный главнокомандующий считает, что нужно снова менять армейское командование – его нужно менять указом президента, а не вследствие "открытий" депутата ВР",

– отметил Касьянов.

При этом он добавил, что безответственность политиков всегда заканчивается плохо. При этом, по словам военного, часто она приводит к военным переворотам, потому что в плохо устроенном государстве, особенно в военное время, именно армия, а не парламент, не правительство, не церковь, не гидрометеоцентр, и даже не офис президента, является этим институтом , на которой все держится, и вокруг которой все крутится.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Марьяна Безуглая начала очередную беспощадную войну против нового главкома Александра Сырского и его "генеральской фракции". В частности, она обвинила их во лжи относительно ведения войны, подчеркнув, что, например, Украина уже несколько недель не контролирует Роботино.



