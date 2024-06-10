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Главная Новости Политика Украины 2024 Стало известно, от кого Безуглая получила санкцию на беспощадную критику главкома
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Стало известно, от кого Безуглая получила санкцию на беспощадную критику главкома

Нардеп Марьяна Безуглая, очевидно, получила санкцию от президента Владимира Сырского на критику высшего военного руководства

сегодня, 12:29 comments1476
Автор:
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Ткачик Олеся
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Очередная война, которую устроила нардеп Марьяна Безуглая с очередным главкомом и его командой, подрывает уже второй раз не только основы армии, а разваливает всю государственную систему изнутри.

Стало известно, от кого Безуглая получила санкцию на беспощадную критику главкома

Марьяна Безуглая

"По сути проблем, которые поднимает Марьяна, можно согласиться с ней на 90%. Бардак в армии ужасен. Но есть одно но – главнокомандующих, его заместителей, начальника Генштаба и вообще всю верхушку армии назначает президент. Президент несет ответственность за эти назначения, и острая критика генералов бумерангом возвращается к верховному главнокомандующему",
– подчеркивает военный Юрий Касьянов.

При этом он добавил, что Безуглая — стопроцентный человек президента, и она не позволила бы себе такую критику, не получив санкции сверху.

"Это не политика – это безответственность. Если верховный главнокомандующий считает, что нужно снова менять армейское командование – его нужно менять указом президента, а не вследствие "открытий" депутата ВР",
– отметил Касьянов.

При этом он добавил, что безответственность политиков всегда заканчивается плохо. При этом, по словам военного, часто она приводит к военным переворотам, потому что в плохо устроенном государстве, особенно в военное время, именно армия, а не парламент, не правительство, не церковь, не гидрометеоцентр, и даже не офис президента, является этим институтом , на которой все держится, и вокруг которой все крутится.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Марьяна Безуглая начала очередную беспощадную войну против нового главкома Александра Сырского и его "генеральской фракции". В частности, она обвинила их во лжи относительно ведения войны, подчеркнув, что, например, Украина уже несколько недель не контролирует Роботино.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid0ocRxTkuKGosqVvGJyyR3N24Gux7dvS4pAJ15u7N7vU27jQfcn73xFaxaNWmMDEJel
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