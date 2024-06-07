Сенсационное заявление Безуглой: Роботино и Крынки не наши уже несколько недель

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Ткачик Олеся
Нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что вчера состоялось заседание комитета нацобороны, на котором докладывал начальник Генштаба Баргилевич.
Марьяна Безуглая
По ее словам, он якобы на пальцах, никаких материалов не подготовили, рассказывал, какая тяжелая, но контролируемая ситуация, почему важно держать Крынки, и какое критическое значение имеет Роботино. Также, говорит нардеп, он сообщил, как фортификации первой линии строят подразделения в соответствии с потребностями, а Генштаб оказывает методическую поддержку ОВД для второй и третьей линий.
Безуглая утверждает, что на вопрос, почему на направлении удара россиян была только 125 ТРО, а в Волчанске не было ни одного подразделения ВСУ, уклонялся от ответа.
По ее словам, после заседания Баргилевич якобы угрожал, что если она будет писать о нем, то она — враг.
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Лілія
сегодня, 21:09
Шановна пані Олеся! Вам пише помічниця НДУ Безуглої М.В. Лілія Білоусова.На прохання МВ прошу виправити в тексті інформацію щодо Кринок. Оновлений допис на ФБ за посилання:https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10231396365042956
Ігор
сегодня, 20:16
Так в них вся переможність на брехні. Воно ж видно по ситуації в країні, вона спадає. Болото все більше гниє і смердить! Хунта і цей величний корумпований Вирок для України, тримають терпіл за дурнів.Загальне: якщо народились плазувати - літати не зможете. Прозріння буде дуже важким.