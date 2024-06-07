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Сенсационное заявление Безуглой: Роботино и Крынки не наши уже несколько недель

Нардеп Марьяна Безуглая утверждает, что Генштаб лжет, утверждая, что Роботино и Крынки под контролем Украины

сегодня, 20:46
Автор:
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Ткачик Олеся
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Нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что вчера состоялось заседание комитета нацобороны, на котором докладывал начальник Генштаба Баргилевич.

Сенсационное заявление Безуглой: Роботино и Крынки не наши уже несколько недель

Марьяна Безуглая

По ее словам, он якобы на пальцах, никаких материалов не подготовили, рассказывал, какая тяжелая, но контролируемая ситуация, почему важно держать Крынки, и какое критическое значение имеет Роботино. Также, говорит нардеп, он сообщил, как фортификации первой линии строят подразделения в соответствии с потребностями, а Генштаб оказывает методическую поддержку ОВД для второй и третьей линий.

Безуглая утверждает, что на вопрос, почему на направлении удара россиян была только 125 ТРО, а в Волчанске не было ни одного подразделения ВСУ, уклонялся от ответа.

"В общем, наговорил многое. На этот раз, наконец, мы имели протоколирование заседания, и часть протокола можно будет назвать "как мы просрали вторжение, 2024". Также там зафиксирована ложь по отношению к Крынкам и Роботино. Так вот, Роботино уже несколько недель не наше. И об этом молчат. И Крынки уже тоже. Роботино — единственный результат контрнаступления Залужного, село в низине, ставшее кладбищем жизней, западной техники и самоуверенности генералитета. Теперь это еще для меня символ лжи и "ничего не изменилось". Крынки — кровавый проект Содоля, который пошел на повышение, чтобы потерять Авдеевку и упустить Харьковщину. Генералы, вы считаете, что союзники дураки, они не видят со спутников, что и как происходит? Серьезно? В соцсетях и на карте Deep State больше правды",
– заявила Безуглая.

По ее словам, после заседания Баргилевич якобы угрожал, что если она будет писать о нем, то она — враг.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid04Raz9fPAfkGtEQig8tZeZPbfmm3qc8XGVXwHXHhgVC5JijPUFYBSFwUfpToVVikhl
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Обсуждения

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Лілія

сегодня, 21:09

Шановна пані Олеся! Вам пише помічниця НДУ Безуглої М.В. Лілія Білоусова.На прохання МВ прошу виправити в тексті інформацію щодо Кринок. Оновлений допис на ФБ за посилання:https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10231396365042956

Ігор

сегодня, 20:16

Так в них вся переможність на брехні. Воно ж видно по ситуації в країні, вона спадає. Болото все більше гниє і смердить! Хунта і цей величний корумпований Вирок для України, тримають терпіл за дурнів.Загальне: якщо народились плазувати - літати не зможете. Прозріння буде дуже важким.


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