Сенсационное заявление Безуглой: Роботино и Крынки не наши уже несколько недель

Нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что вчера состоялось заседание комитета нацобороны, на котором докладывал начальник Генштаба Баргилевич.

Марьяна Безуглая

По ее словам, он якобы на пальцах, никаких материалов не подготовили, рассказывал, какая тяжелая, но контролируемая ситуация, почему важно держать Крынки, и какое критическое значение имеет Роботино. Также, говорит нардеп, он сообщил, как фортификации первой линии строят подразделения в соответствии с потребностями, а Генштаб оказывает методическую поддержку ОВД для второй и третьей линий.

Безуглая утверждает, что на вопрос, почему на направлении удара россиян была только 125 ТРО, а в Волчанске не было ни одного подразделения ВСУ, уклонялся от ответа.

"В общем, наговорил многое. На этот раз, наконец, мы имели протоколирование заседания, и часть протокола можно будет назвать "как мы просрали вторжение, 2024". Также там зафиксирована ложь по отношению к Крынкам и Роботино. Так вот, Роботино уже несколько недель не наше. И об этом молчат. И Крынки уже тоже. Роботино — единственный результат контрнаступления Залужного, село в низине, ставшее кладбищем жизней, западной техники и самоуверенности генералитета. Теперь это еще для меня символ лжи и "ничего не изменилось". Крынки — кровавый проект Содоля, который пошел на повышение, чтобы потерять Авдеевку и упустить Харьковщину. Генералы, вы считаете, что союзники дураки, они не видят со спутников, что и как происходит? Серьезно? В соцсетях и на карте Deep State больше правды",

– заявила Безуглая.

По ее словам, после заседания Баргилевич якобы угрожал, что если она будет писать о нем, то она — враг.



