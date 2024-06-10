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Стало известно, кто возглавит украинскую делегацию на конференции по восстановлению

Украинскую делегацию на конференции по возобновлению возглавит министр экономики Юлия Свириденко

сегодня, 17:01
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Владимир Зеленский определился с составом делегации, которая будет представлять государство на третьей конференции по восстановлению Украины, которая начинается 11 июня в Берлине. В частности, на сайте президента указано, что делегацию возглавит вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Стало известно, кто возглавит украинскую делегацию на конференции по восстановлению

Юлия Свириденко

Кроме нее в состав делегации войдут министр энергетики Герман Галущенко, министр социальной политики Оксана Жолнович и министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин. Кроме того, в Берлин поедут министр здравоохранения Виктор Ляшко и министр финансов Сергей Марченко. Также в состав делегации войдут вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и первый заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Шкураков. Также в Берлин отправится заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

Впрочем, известно, что Свириденко по согласованию с министерством иностранных дел может вносить изменения в состав делегации и включать туда советников и экспертов.

Кроме того, Минэкономики получает распоряжение по согласованию с МИД утвердить указания делегации Украины для участия в Конференции по восстановлению Украины (URC2024).

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о скандале, произошедшем вокруг поездки на конференцию по восстановлению. В частности, как стало известно, глава правительства Денис Шмыгаль не подписал командировку руководителю агентства по восстановлению Мустафи Найему. После этого он принял решение уволиться . Кроме того, он рассказал, что за последние восемь месяцев правительство блокирует работу агентства.




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Источник: https://www.president.gov.ua/
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