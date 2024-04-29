Стало известно, кто из топ-лидеров приедет на саммит мира. Удалось ли убедить Си

Продолжается работа, направленная на подготовку первого Глобального саммита мира, который должен состояться в Швейцарии, отметил народный депутат, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

Александр Мережко

Как подчеркнул народный депутат, участие в этом саммите точно примут все крупнейшие партнеры Украины. По его словам, не исключено, что в Швейцарию лично придет президент США Джо Байден. Впрочем, добавил политик, Украине очень важно привлечь к участию в саммите страны так называемого глобального Юга, а также государства-члены Большой двадцатки, в частности, речь идет об Индии и Китае.

Как подчеркнул Мережко, есть надежда на то, что Киеву удастся убедить Пекин поучаствовать в Глобальном саммите мира.

"Это была бы весомая дипломатическая победа Украины",

– подчеркнул политик.

По его словам, правда в том, что большинство мировых стран требуют как можно более быстрого мира и полного восстановления территориальной целостности Украины.

Кроме того, Мережко прокомментировал подготовку 14-го пакета санкций против страны-агрессора России, который готовят страны Европейского Союза. Политик выразил надежду, что этот санкционный пакет сможет решить вопрос запрета российского импорта. Также, говорит нардеп, хорошо бы, если бы в нем был расширен круг физических и юридических лиц РФ, против которых применили бы экономические санкции.

Мережко подчеркнул, что есть большая необходимость в остановке производства оружия РФ, поэтому в этом контексте чрезвычайно важен вопрос введения вторичных санкций.

"То есть необходимо изменение концепции санкционного механизма и санкционной политики",

– подчеркнул Мережко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нет альтернативы "формуле мира" президента Владимира Зеленского, которую будут рассматривать на Глобальном саммите мира в Швейцарии.