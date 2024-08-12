Стало известно, когда задержали заместителя Галущенко и действительно ли министр способствовал НАБУ

Заместитель министра энергетики потребовал взятку полмиллиона долларов с Волынской государственной шахты за то, что она получит оборудование из государственной шахты под Покровском, что в нескольких километрах от линии фронта Донецкой области, то есть, отмечает журналист Юрий Николов, требовал от волынских шахтеров взятку за то, что они фактически спасут государственное оборудование от уничтожения или оккупации, потому что рашисты сейчас прут именно под Покровском так, что им и Курскую область отдать не жалко.

Александр Хейло

"Задержанный прямо на взятке Хейло – это стопроцентная креатура министра Галущенко и смотрящего за ним советника Игоря Миронюка. До вторжения он вертелся на руководящих должностях в разных энергокомпаниях – и частных, и государственных. В 2022 году Галущенко призвал его возглавить ГП "Укруголь" (это предприятие забирает уголь из государственных шахт). А прошлой осенью поднялся до "угольного" замминистра, и уже с этой должности собирал бабушки за то, почему действительно должен помогать – спасать государственное имущество от оккупантов", — отметил Николов.

По его словам, речь идет о настолько позорной истории для Германа Галущенко, что его пиар-асы придумали историю о том, что задержание заместителя произошло при его поддержке. На самом деле, о его "поддержке" в НАБУ и САП ничего не знают, о ней говорит только "татаровское" СБУ.

"Более того, по данным моих источников, задержание Хэйла произошло в субботу. И как мне подсказал коллега, именно в субботу в Минэнерго и узнали этот факт. То есть вся поддержка министра свелась к тому, чтобы в свиной голос в понедельник поставить вопрос об уходе Хейла. Когда он уже второй день, как был задержан в ресторане во время получения взятки", — отметил Николов.

Эту информацию прокомментировал нардеп Ярослав Железняк, также обращавший внимание на то, что о содействии Галущенко в задержании своего заместителя не говорят ни САП, ни НАБУ.

"Короче, выглядит так, что "содействие" было в том, чтобы взять на работу и доверить угольное направление", — отметил он в Телеграмме.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на взятке был задержан заместитель министра энергетики Александр Хейло.



