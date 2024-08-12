Стало известно, когда задержали заместителя Галущенко и действительно ли министр способствовал НАБУ

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Ткачик Олеся
Заместитель министра энергетики потребовал взятку полмиллиона долларов с Волынской государственной шахты за то, что она получит оборудование из государственной шахты под Покровском, что в нескольких километрах от линии фронта Донецкой области, то есть, отмечает журналист Юрий Николов, требовал от волынских шахтеров взятку за то, что они фактически спасут государственное оборудование от уничтожения или оккупации, потому что рашисты сейчас прут именно под Покровском так, что им и Курскую область отдать не жалко.
Александр Хейло
По его словам, речь идет о настолько позорной истории для Германа Галущенко, что его пиар-асы придумали историю о том, что задержание заместителя произошло при его поддержке. На самом деле, о его "поддержке" в НАБУ и САП ничего не знают, о ней говорит только "татаровское" СБУ.
Эту информацию прокомментировал нардеп Ярослав Железняк, также обращавший внимание на то, что о содействии Галущенко в задержании своего заместителя не говорят ни САП, ни НАБУ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на взятке был задержан заместитель министра энергетики Александр Хейло.
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