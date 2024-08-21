Стало известно, когда ВР окончательно поставит точку в вопросе мобилизации мужчины до 25 лет

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, запрет мобилизации мужчин, которым 18-25 лет будет рассмотрен в начале сентября. По его словам, этот вопрос важно "дожать", ведь этот вопрос на самом деле очень большая проблема.

Мобилизация в Украине

Гончаренко говорит, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о запрете отправлять на фронт мужчин в возрасте 18-25 лет будет рассмотрен в начале сентября, на первом заседании.

По информации нардепа, первое заседание должно состояться по Конституции 3 сентября.

"Отдельно обратился к Стефанчуку, чтобы было проинформировано о намерении голосования за этот законопроект Минобороны, чтобы уже сейчас прекратилась эта мобилизация 18-25-летних", — подчеркнул Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, народный депутат Ирина Фриз сообщила о правовой коллизии, решение которой блокируется. По ее словам, речь идет о мобилизации лиц, не достигших 25-летнего возраста. Как говорит народная избранница, после принятия ряда законопроектов по мобилизации стало известно о случаях, когда после изменения статуса частично непригодного мобилизуют лиц до 25 лет. Например, говорит Фриз, при обновлении данных в ТЦК некоторых студентов, которые заканчивают бакалавриат и зарегистрированы на экзамены в магистратуру, имея временное удостоверение военнообязанного, выданное как ограниченно пригодное, направляется на ВЛК. Нардеп рассказала, что эта правовая коллизия приводит к тому, что после прохождения ВЛК, несмотря на возраст, эти молодые люди могут быть мобилизованы для несения военной службы во время военного положения.



