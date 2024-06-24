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Стало известно, как Арестович помог сыграть на руку российской пропаганде и Путину

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович помог российской пропаганде, убежден политтехнолог Алексей Голобуцкий

24 июня 2024, 16:43
Автор:
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Ткачик Олеся
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Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович дал интервью российской журналистке Ксении Собчак. Как подчеркнул политтехнолог Алексей Голобуцкий, они 40 минут говорили ни о чем, чтобы запустить необходимый России месседж – старый мировой порядок разрушен, правила, принятые после Второй мировой войны, перестали работать. Как результат – нужно вводить новые правила.

Стало известно, как Арестович помог сыграть на руку российской пропаганде и Путину

Алексей Арестович

Как говорит эксперт, это чисто путинский нарратив, который он открыто продвигает с 2022 года.

"И вот для чего понадобился Арестович: чтобы озвучить тезис Путина якобы "с украинской стороны". Ну а любимица "дяди Вовы" Собчак необходима, чтобы задать правильный вопрос и максимально распространить необходимый ответ. Фактически, Арестович приобщился к "когорте украинцев им.Путина", полезным и даже подкармливаемым: к Бойко, Медведчуку, Сальдо, Януковичу... Тех, кого планировали делать гауляйтерами Украины, а теперь будут делать "защитниками интересов и прав русскоязычных украинцев" в послевоенных органах власти по квоте Путина, которую тот попытается закрепить в мирном соглашении", — считает Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Алексей Арестович в интервью российской журналистке Ксении Собчак сообщил , что планирует принять участие в выборах в Украине. По его словам, он будет выдвигать свою кандидатуру на выборах, чтобы "дать народу шанс". При этом Арестовчи заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин является его противником, потому что его военные уничтожают мирных украинцев. Однако при необходимости Арестович готов ему улыбаться и пожимать руку.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02DuMnj5XnxbWcqkwKwFG2R1GLjxGsiEqSA2xsMbtmP3S3ukpmkHBkYSoA2FRsipEol&id=100039960767374
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