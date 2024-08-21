Стали известны имена всех 29 депутатов, голосовавших против закона о запрете УПЦ МП

20 августа Верховная Рада 265 голосами приняла законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных со странами, совершившими агрессию против Украины, то есть России. Движение "Чесно" опубликовало поименный список всех 29 народных депутатов, проголосовавших против закона о запрете УПЦ МП.



Кто голосовал против запрета УПЦ МП. Фото из открытых источников

Среди 29 нардепов, голосовавших против закона о запрете УПЦ МП больше всего представителей "Платформа за жизнь и мир" – 17. Из этой фракции в частности голосовали против запрета "московской церкви" — бывший член пророссийской "Партии регионов" и "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, а также его соратники – Сергей Левочкин, Григорий Суркис и другие.

На втором месте за количество голосовавших против запрета Московского патриархата стала депутатская группа "Восстановление Украины" — 7 депутатов. Среди них Анатолий Гунько, Владимир Мороз и Артем Дмитрук, критиковавший украинских военных в Курской области.

Еще четверо проголосовавших против закона о запрете УПЦ МП депутатов оказались членами провластной партии "Слуга народа": Евгений Брагар, Артем Культенко, Сергей Литвиненко, Павел Халимов. Также против закона проголосовала одна внефракционная депутатка Виктория Гриб.

Среди голосовавших также были воздержавшиеся депутаты – всего четверо народных избранников. Трое от фракции "Слуга народа": Роман Коптелов, Степан Чернявский и Георгий Мазураш. Еще один воздержавшийся нардеп, который является членом "Восстановления Украины" — Олег Воронько.

Просмотреть список всех народных депутатов, голосовавших против закона о запрете УПЦ МП можно ниже:

Депутаты, голосовавшие против запрета УПЦ МП

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат Дмитрук выступил против запрета "московской церкви" в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, какой была первая реакция России на принятие закона о запрете УПЦ МП.