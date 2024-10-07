Стала известна главная претензия к Буданову, которая может стоить ему должности

Независимо от сценария проведения выборов условная политическая партия во главе с Кириллом Будановым имеет высокие шансы пройти в Верховную Раду, сообщил в эфире "Эспрессо" председатель Комитета избирателей Украины и доктор исторических наук Алексей Кошель.

Кирилл Буданов

Кошель обратил внимание на вопросы, возникающие в отношении полномочий Главного управления разведки, возглавляемого Будановым. По словам эксперта, многие западные партнеры Украины выражают удивление, почему разведка имеет столь широкий спектр полномочий, а ее руководитель настолько активен в публичной плоскости.

"Вопрос о том, что, по мнению многих наших западных партнеров, ГУР имеет очень много полномочий. То есть они удивляются, почему руководитель разведки может быть столь активен в публичной сфере, почему ГУР имеет больше полномочий, чем ССО. Мне сложно давать оценку заявлениям Буданова, потому что над "кофе в Крыму" можем посмеиваться, но с другой стороны, возможно, это была часть информационной спецоперации. На сегодняшний день Буданов имеет достаточно серьезное влияние, большой авторитет. Но есть одна огромная проблема – Буданов есть носитель рейтинга", — подчеркнул Алексей Кошель.

Эксперт подчеркнул, что при любом формате выборов условная партия Буданова будет иметь сильные позиции и уверенно пройдет в украинский парламент.

"Отмечу, что достаточно одной строчки на официальной странице интернет-представительства или соцсети Банковой, чтобы призвать прекратить атаку, отметив, что Буданов – один из наиболее успешных руководителей. Или если есть намерения уволить, то скажите четко, что изучается вопрос, создается комиссия, идет поиск эффективного рокирования. То есть, остановить эту атаку можно было, но, очевидно, мы продолжаем жить в 2021 году, когда остаются информационные вбросы, чтобы посмотреть на реакцию общества", — отметил председатель Комитета избирателей Украины.

Кошель сравнил ситуацию с информационными вбросами относительно возможной отставки Валерия Залужного, которые продолжались несколько месяцев, чтобы подготовить общество к этому мнению. По его мнению, подобные "игры" лишь ослабляют власть и их следует прекратить.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР подтвердили информацию о том, что Буданова могут отправить в отставку.



