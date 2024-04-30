logo

BTC/USD

61158.76

ETH/USD

2992.90

LTC/USD

79.54

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 "Списание" украинских беженцев в Европе. Почему власти решили отказаться от них
commentss НОВОСТИ Все новости

"Списание" украинских беженцев в Европе. Почему власти решили отказаться от них

Похоже, что кто-то во власти решил списать украинских беженцев в Европе, как нерентабельный электоральный ресурс, подчеркнул в Фейсбуке политолог Виталий Клик. По его словам, бороться за их голоса тяжело

сегодня, 13:35
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как считает политолог Виталий Кулик, похоже на то, что некоторые люди во власти решили "списать" украинских беженцев в Европе как "нерентабельный электоральный актив".

"Списание" украинских беженцев в Европе. Почему власти решили отказаться от них

Украинские беженцы

"Не получат они голоса людей, уехавших от войны в ЕС. Потому что вернуть людей и их поддержку — это работа",
– отметил эксперт.

К примеру, по его словам, необходимо изменить экономическую ситуацию, снизить давление на бизнес, предоставить гарантии, защитить, накормить, научить. Кроме того, добавил эксперт, необходимо показать, что в Украине у людей есть будущее, если не сегодня, то хотя бы завтра.

"А это все сложно. Гораздо легче назвать всех беженцев "уклонистами". Расколоть украинцев на тех, кто уехал и кто остался. И натравить одних на других",
– подчеркнул политолог.

Впрочем, Кулик соглашается, что есть часть убегающих не от войны, а за европейской социалкой.

"Есть те, кто купил липовые инвалидности или “родственников по уходу” и избежал мобилизации. Но подавляющее большинство выехавших искали убежище от российских бомб и шахедов. И эти беженцы объединились в отдельное сообщество, которое не только донатят на ВСУ, но и напоминают Европе о необходимости остановить Путина",
– подчеркнул политолог.

По его мнению, сегодня Украине нужна активная диаспора, которая продвигала бы украинскую позицию в мире и давила акциями на местных политиков, ставила на место российскую "пятую колонну", вела бы информационную войну с рашизмом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что, якобы, украинские власти решили отказаться от украинских мужчин за границей, потому что они не вернутся в Украину и не будут голосовать, поэтому лучше делать ставку на тех, кто находится в стране.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/vitalii.kulik/posts/pfbid026UbxBbAKBZ3ZXE8cNYAhZRVQNKjNYWjfocsYxD3cKmfZ6pnLhqyHJ6x3p6SWNQYVl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 12:45

Бандерівська нацистська пихатість здувається у всьому в тому числі і у кордонах 1991 "Крим наш" мирний план тощо. Зараз корумпований нацизм ламає голову чи не порушив Путін домовленості не чіпати їх нерухому розкіш чи то замок патріотичного Кивалова від дружнього вогню постраждав. Раптом по дружнім центрам прийняття рішень почне прилітати. Експеримент свідомих закінчується.


Новости

Все новости