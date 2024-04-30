"Списание" украинских беженцев в Европе. Почему власти решили отказаться от них

Как считает политолог Виталий Кулик, похоже на то, что некоторые люди во власти решили "списать" украинских беженцев в Европе как "нерентабельный электоральный актив".

Украинские беженцы

"Не получат они голоса людей, уехавших от войны в ЕС. Потому что вернуть людей и их поддержку — это работа",

– отметил эксперт.

К примеру, по его словам, необходимо изменить экономическую ситуацию, снизить давление на бизнес, предоставить гарантии, защитить, накормить, научить. Кроме того, добавил эксперт, необходимо показать, что в Украине у людей есть будущее, если не сегодня, то хотя бы завтра.

"А это все сложно. Гораздо легче назвать всех беженцев "уклонистами". Расколоть украинцев на тех, кто уехал и кто остался. И натравить одних на других",

– подчеркнул политолог.

Впрочем, Кулик соглашается, что есть часть убегающих не от войны, а за европейской социалкой.

"Есть те, кто купил липовые инвалидности или “родственников по уходу” и избежал мобилизации. Но подавляющее большинство выехавших искали убежище от российских бомб и шахедов. И эти беженцы объединились в отдельное сообщество, которое не только донатят на ВСУ, но и напоминают Европе о необходимости остановить Путина",

– подчеркнул политолог.

По его мнению, сегодня Украине нужна активная диаспора, которая продвигала бы украинскую позицию в мире и давила акциями на местных политиков, ставила на место российскую "пятую колонну", вела бы информационную войну с рашизмом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что, якобы, украинские власти решили отказаться от украинских мужчин за границей, потому что они не вернутся в Украину и не будут голосовать, поэтому лучше делать ставку на тех, кто находится в стране.