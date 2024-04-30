"Списание" украинских беженцев в Европе. Почему власти решили отказаться от них

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Ткачик Олеся
Как считает политолог Виталий Кулик, похоже на то, что некоторые люди во власти решили "списать" украинских беженцев в Европе как "нерентабельный электоральный актив".
Украинские беженцы
К примеру, по его словам, необходимо изменить экономическую ситуацию, снизить давление на бизнес, предоставить гарантии, защитить, накормить, научить. Кроме того, добавил эксперт, необходимо показать, что в Украине у людей есть будущее, если не сегодня, то хотя бы завтра.
Впрочем, Кулик соглашается, что есть часть убегающих не от войны, а за европейской социалкой.
По его мнению, сегодня Украине нужна активная диаспора, которая продвигала бы украинскую позицию в мире и давила акциями на местных политиков, ставила на место российскую "пятую колонну", вела бы информационную войну с рашизмом.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что, якобы, украинские власти решили отказаться от украинских мужчин за границей, потому что они не вернутся в Украину и не будут голосовать, поэтому лучше делать ставку на тех, кто находится в стране.
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сегодня, 12:45
Бандерівська нацистська пихатість здувається у всьому в тому числі і у кордонах 1991 "Крим наш" мирний план тощо. Зараз корумпований нацизм ламає голову чи не порушив Путін домовленості не чіпати їх нерухому розкіш чи то замок патріотичного Кивалова від дружнього вогню постраждав. Раптом по дружнім центрам прийняття рішень почне прилітати. Експеримент свідомих закінчується.