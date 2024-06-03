Спасателей уже мобилизуют на фронт: как их заставляют идти в боевые подразделения

В Украине продолжают обсуждать правительственную инициативу, согласно которой якобы сотрудников ГСЧС хотят лишить брони и отправить на фронт.

Спасатели

Как отметил народный депутат Алексей Гончаренко, который, собственно, и сообщил о таком намерении Кабмина, ему рассказывают о том, что сейчас происходит в ГСЧС и как спасателей заставляют отправляться на фронт.

Как сообщили народному депутату, даже бронирование 100% личного состава ГСЧС Украины не поможет, потому что МВД ведет скрытую мобилизацию пожарных-спасателей. Более того, якобы во избежание общественного осуждения и огласки работников ГСЧС принудительно заставляют писать рапорты либо на перевод в Нацполицию, либо на увольнение.

"Тем самым на официальном задокументированном уровне должно создаться впечатление, что спасатели по собственной инициативе увольняются из ГСЧС и переходят в НПУ, и их никто не мобилизует, это их добровольное желание. Руководители просто снимают с себя ответственность, подчеркивая, что "это не мы, они сами, никто их не мобилизует, они по собственной инициативе идут в боевые подразделения". А по факту составляются списки на перевод, часто даже без согласия спасателей, их просто ставят перед фактом: сейчас идешь ты, а в сентябре вторая партия",

– рассказали Гончаренко.

По информации источников, никаких условий перевода, службы, расторжения контрактов и дальнейших последствий никто не объявляет.

"На местах просто выполняется указание сверху выполнить план набора, потому что каждый руководитель держится за свой пост и за счет подчиненных пытается прикрыть свой зад, им безразлично, что развалится система, главное, остаться у кормушки. У нас, как всегда, личный состав это не люди, а цифры, люди — только руководители",

– рассказали народному депутату.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство якобы хочет разрешить мобилизовать спасателей на фронт.



