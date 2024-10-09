СМИ: Военные заявили, что у мэра Филатова «упаковываются» как в последний раз в жизни

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Ткачик Олеся
Как пишет издание "Украинские новости", военные не могут понять, почему в команде городского головы Днепра Бориса Филатова наживаются на бюджетных средствах в то время, когда ситуация на фронте напряженная, а враг находится уже меньше, чем в 200 км от города.
Борис Филатов
При этом журналисты отмечают, что Филатов никак не реагирует на свое якобы коррупционное окружение. Издание предположило, что, возможно, мэр Днепра на все закрывает глаза, потому что он "находится в доле".
Также "Украинские новости" привели пример с руководительницей днепровского медиахолдинга "Наш город" Еленой Сергеевой, которая на 7 тендерах "заработала" почти 21 млн гривен, а руководит холдингом депутат от партии мэра Днепра "Предложение" Алексей Безуглый, который в свое время был политтехнологом Филатова на выборах.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 8 октября правоохранители разоблачили схему хищения средств подчиненными Филатова из бюджета Днепра, нанесших государству ущерб в минимум 34 млн грн. По данным Нацполиции в Днепропетровской области, в тендере на закупку рекламных и маркетинговых услуг победили одиннадцать физических лиц-предпринимателей, работающих в реальной жизни мастерами маникюра, разнорабочими на строительстве, водителями такси, бухгалтерами, продавцами электроприборов и такими другими.
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