СМИ: Военные заявили, что у мэра Филатова «упаковываются» как в последний раз в жизни

Как пишет издание "Украинские новости", военные не могут понять, почему в команде городского головы Днепра Бориса Филатова наживаются на бюджетных средствах в то время, когда ситуация на фронте напряженная, а враг находится уже меньше, чем в 200 км от города.

Борис Филатов

"У Филатова украли 34 млн грн из 123 млн денег общины Днепра, которые выписали на рекламу мэрии в интернете. Нацполиция пишет – вывели на своих подставных маникюрщиц, таксистов и разнорабочих. Учитывая, что россияне уже под Покровском, а это меньше 200 км до Днепра , удивляет поведение Филатова и филатовской команды. Они пакуются, как в последний раз в жизни, как будто собираются бежать за границу", – говорится в материале "Украинских новостей".

При этом журналисты отмечают, что Филатов никак не реагирует на свое якобы коррупционное окружение. Издание предположило, что, возможно, мэр Днепра на все закрывает глаза, потому что он "находится в доле".

Также "Украинские новости" привели пример с руководительницей днепровского медиахолдинга "Наш город" Еленой Сергеевой, которая на 7 тендерах "заработала" почти 21 млн гривен, а руководит холдингом депутат от партии мэра Днепра "Предложение" Алексей Безуглый, который в свое время был политтехнологом Филатова на выборах.

"Добавляем до 34 млн украденных еще 21 млн "освоенных" гривен и имеем 50 миллионов. И это мы просто прошлись по верхам. Очевидно, о деньгах на ВСУ спрашивать у них нет смысла", – говорится в статье "Украинских новостей".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 8 октября правоохранители разоблачили схему хищения средств подчиненными Филатова из бюджета Днепра, нанесших государству ущерб в минимум 34 млн грн. По данным Нацполиции в Днепропетровской области, в тендере на закупку рекламных и маркетинговых услуг победили одиннадцать физических лиц-предпринимателей, работающих в реальной жизни мастерами маникюра, разнорабочими на строительстве, водителями такси, бухгалтерами, продавцами электроприборов и такими другими.



