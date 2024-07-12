СМИ: Советник Шмыгаля Сергей Стефурак лоббирует схемы ЕДАПС

Как сообщает издание "Факты", советник премьер-министра Дениса Шмыгаля Сергей Стефурак якобы лоббировал возвращение в Украине схем концерна ЕДАПС, занимающегося изготовлением документов, а также имеет интересы в ряде других отраслей — в частности, строительстве и добыче янтаря.

Денис Шмыгаль

Издание напоминает, что Стефурак — сын бывшей главы Ивано-Франковской облгосадминистрации Марии Савки, возглавлявшей ОГА перед тем, как ее в 2019 году возглавил Денис Шмигаль. В материале говорится, что Стефурак является одним из ближайших советников премьера Шмыгаля по экономическим вопросам. Он, говорят журналисты, якобы владеет рядом бизнес-активов, связанных с деревообрабатывающей промышленностью, добычей янтаря, песка, строительством, агросектором, торговлей. Кроме того, по информации "Фактов", Стефурак также работал в структурах агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, в частности, в его торговой сети "Фаворит" и наблюдательных советах других фирм. При этом издание напомнило, что компании Бахматюка в управлении Стефурака в свое время пытались обойти правила тендеров на поставку продуктов питания, за что были оштрафованы Антимонопольным комитетом.

"Политическим покровителем Стефурака источники в правительстве называют уже покойного народного депутата Андрея Иванчука, который мог представлять интересы российского „Лукойла“ после формальной продажи его актива в Ивано-Франковской области – завода „Карпатнефтехим“ – группе компаний, связанных с Иванчуком. Также известен интерес Иванчука к сетям магазинов Duty Free, которыми он владел вместе с партнером, владельцем издания Forbes Артуром Гранцем. При этом в сферу ответственности Стефурака, который является советником Шмыгаля, как раз входит фискальная и таможенная политика, на которую завязана деятельность магазинов беспошлинной торговли", — говорится в статье.

"Факты" также рассказали о последнем громком публичном скандале, связанном с именем Стефурака, когда в августе 2023 года стало известно, что он может лоббировать в правительстве возвращение схем середины 2000-х годов, связанных с концерном ЕДАПС, монополизировавшим тогда изготовление защищенных документов. Речь идет о консорциуме-монополисте времен Януковича, через который осуществлялась печать всех возможных документов страны.

"Как обнаружили журналисты, по меньшей мере с 2021 по 2023 год правительство — не без влияния Стефурака — приняло ряд решений, позволяющих ЕДАПС снова взяться за старое. В частности, правительство изменило требования к паспортам, водительским удостоверениям и техпаспортам, ввело монополию на производство нотариальных бланков и вернуло голограмму на акцизную марку. Материалы для всех этих производств поставляет только компания "Полли-Сервис", принадлежащая бывшему ЕДАПС. По подсчетам журналистов, ЕДАПС за 2021-2023 годы получил госконтрактов только от полиграфкомбината "Украина" — крупнейшего заказчика — по меньшей мере 2,3 млрд гривен налогоплательщиков", — говорится в материале "Фактов".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что люди из окружения Шмыгаля в последнее время попадают в скандалы.