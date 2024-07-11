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Плохие новости для Шмыгаля: у кого СБУ и НАБУ провели обыски

Журналисты сайта "Гордон" рассказали об обысках у ставленника Шмыгаля – и.о. главы Гостаможслужбы Звягинцева

11 июля 2024, 17:37
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Кравцев Сергей
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Сразу двое чиновников, имеющих отношение к премьер-министру Денису Шмигалю, оказались под подозрением в коррупции, и это может означать угрозу для самого главы правительства. Об этом пишет сайт "Гордон".

Плохие новости для Шмыгаля: у кого СБУ и НАБУ провели обыски

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

"Очень плохие новости для Дениса Шмыгаля: СБУ и НАБУ провели обыски у его ставленника – и.о. главы Гостаможслужбы Сергея Звягинцева по делу о вымогательстве "дани" по назначению руководителей региональных таможен. И СМИ не раз сообщали, что Звягинцев – человек премьер эра, активно расставлявшая своих людей на таможню. В контексте дела СБУ и НАБУ все выглядит так, что служба и бюро взялись не только и не столько за "фунта" Звягинцева, сколько за его "крышу" – премьер-министра Шмыгаля" , – говорится в материале

Он предположил, что "произвол премьера уже достал всех", включая антикоррупционные структуры, силовой блок и Офис президента.

"Кстати, еще один обвиняемый в коррупции чиновник — заместитель министра инфраструктуры Василий Лозинский — также в материалах следствия упоминал, что должен "все согласовать наверху", то есть непосредственно у премьера. Напомню, что друг Шмыгаля Лозинский обвиняется в получении взятки за закупку генераторов по завышенной цене. Пока вся страна готовится к апокалипсису зимой", – отметили авторы материала.




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Источник: https://gordonua.com/ukr/news/politics/politoloh-sonjuk-pohani-novini-dlja-shmihalja-sbu-i-nabu-proveli-obshukiu-joho-stavlenika-vo-holovi-derzhmitsluzhbi-zvjahintseva-1712851.html
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