СМИ: Скандальная чиновница МО Куровская прячет состояние и трудоустроила мужа, с которым якобы развелась

По информации УНН, уроженка российского города Пермь Наталья Куровская, которая с осени 2022 года занимает должность заместителя начальника департамента политики закупок Минобороны Украины, не задекларировала квартиру и, возможно, способствовала трудоустройству в оборонное ведомство своего мужа, с которым якобы развелась.

Наталия Куровская

Как сообщает издание со ссылкой на бывшего нардепа Игоря Мосийчука, за 2023 год Куровская задекларировала 679446 грн заработной платы. Сбережений или других официальных значимых поступлений нет. В апреле 2023 года чиновник оформила право пользования на автомобиль MAZDA CX-5 2018 года выпуска по существенно заниженной цене – 389 тыс. грн. При этом в декларации отсутствует квартира в Соломенском районе Киева, владелицей которой стала в начале 2024 года, подчеркивает издание.

УНН напомнило, что летом 2023 года Куровская развелась с мужем Александром Куровским. Журналисты отмечают, что сам Куровский Александр Борисович подал декларацию за 2023 год, в которой отмечает свое действующее трудоустройство в структуре Минобороны, где за прошлый год получил 603 438 грн заработной платы. Более того, в своей декларации он указывает Наталью Куровскую своей женой.

Издание предполагает, что развод мог быть фиктивным, чтобы скрыть скандальную биографию супруга, ведь именно после расторжения брака Куровская и была назначена на руководящий пост в Минобороны при содействии Дмитрия Клименкова, замминистра обороны.

Кроме того, издание указывает на то, что Куровская вместе со своим якобы бывшим мужем якобы фигурировали в уголовном производстве №2021101060000034 от 12.03.2021 по ч. 2 ст. 303 УК Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией). Журналисты пишут, что по данным следствия, Куровские в What's App создали группу "Love is", в которой якобы размещались объявления с предложениями по работе для девушек.

В статье УНН сказано, что секс-бизнес якобы работал в Киеве, РФ, Беларуси, Казахстане, а также в Европе. Кроме этого, в 2022 году Александру Куровскому было доложено о подозрении в рамках уголовного производства №12022100060001493 по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми). Ему, как указано в материале, инкриминировали вербовку и укрывательство граждан с целью продажи сутенерам для сексуальной эксплуатации в Королевстве Марокко.

"На днях Госдеп США опубликовал отчет по борьбе с торговлей людьми в Украине, в котором отметил, что наше государство не выполняет некоторые стандарты — из-за коррупции. И в этом они правы, только есть определенная поправка — подозреваемые в торговле людьми, в нашей стране трудоустраиваются и работают на высоких государственных должностях" – указано в статье.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Волыни арестовали девушку , подозреваемую в торговле несовершеннолетними для секс-рабства.



