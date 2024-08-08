СМИ: Порошенко якобы дал своим депутатам советы, как им организовать «летние каникулы»

Как сообщает Униан, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко якобы "требует" от депутатов своей фракции провести летний отдых максимально незаметно для широкой общественности. В материале говорится, что, якобы, такое указание политик дал на фоне скандала вокруг его законопроекта, что позволяет свободный выезд за границу нардепам, чиновникам, судьям и прокурорам.

Петр Порошенко

"Порошенко приказал своим депутатам отдыхать "незаметно" после скандала о разрешении выезда чиновников за границу. Неудачной попыткой продлить свой закон, разрешающий нардепам, чиновникам, судьям и прокурорам свободно выезжать за границу, Порошенко подставил прежде всего собственную фракцию "ЕС", поскольку оказалось , что в момент появления этой новости в СМИ большинство его собственных депутатов уже выкупили курорты и подготовили к отдыху зарубежные виллы", — говорится в материале Униан.

Издание пишет о том, что якобы поначалу Порошенко просил своих нардепов вообще отказаться от отдыха за границей, однако депутаты с этим не согласились.

После того, как некоторые депутаты прозрачно намекнули, что не собираются проводить летние каникулы "как лохи" в каком-то Заливе или "Эмили Резорт", Порошенко начал просить, чтобы они отдыхали "незаметно", создавая впечатления, что работают. Ехать рекомендовал через несколько стран, делать фото со знакомыми политиками этих стран, в лакшере-магазинах и на курортах не отсвечивать. В результате инициативу лидера поддержали и максимально незаметно, как он и просил, разъехались по престижным курортам. менее тяжелым люксом", — пишет Униан.

При этом в материале говорится, что якобы некоторые депутаты от "Евросолидарности" отдыхают даже не несколько раз в год, а несколько раз в сезон. Кроме того, издание рассказало о том, где якобы отдыхают народные избранники от партии Порошенко.

"Известный борец за "русский язык" Алексей Гончаренко поехал в Германию посмотреть футбол, а оттуда — отдохнуть на пляжах Италии; Андрей Лопушанский поехал на курорты Испании на Land Rover стоимостью $120 тысяч; Ирина Фриз выехала в ЕС на Audi Q7 за $100 тысяч; Audi Q7 выехал в Испанию и осужден коррупционер Артур Герасимов. – говорится в статье Униан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий предоставить народным депутатам, чиновникам, судьям и прокурорам право свободного выезда за границу даже во время военного положения. Документ предусматривает внесение изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно ему, вышеупомянутые категории граждан смогут беспрепятственно пересекать государственную границу, независимо от ограничений, связанных с военным положением.

При этом военные подвергли жесткой критике инициативу народных депутатов, а политологи заявили, что таким образом в ВР делят украинцев на касты.



