СМИ: Порошенко якобы дал своим депутатам советы, как им организовать «летние каникулы»

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Ткачик Олеся
Как сообщает Униан, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко якобы "требует" от депутатов своей фракции провести летний отдых максимально незаметно для широкой общественности. В материале говорится, что, якобы, такое указание политик дал на фоне скандала вокруг его законопроекта, что позволяет свободный выезд за границу нардепам, чиновникам, судьям и прокурорам.
Петр Порошенко
Издание пишет о том, что якобы поначалу Порошенко просил своих нардепов вообще отказаться от отдыха за границей, однако депутаты с этим не согласились.
При этом в материале говорится, что якобы некоторые депутаты от "Евросолидарности" отдыхают даже не несколько раз в год, а несколько раз в сезон. Кроме того, издание рассказало о том, где якобы отдыхают народные избранники от партии Порошенко.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий предоставить народным депутатам, чиновникам, судьям и прокурорам право свободного выезда за границу даже во время военного положения. Документ предусматривает внесение изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно ему, вышеупомянутые категории граждан смогут беспрепятственно пересекать государственную границу, независимо от ограничений, связанных с военным положением.
При этом военные подвергли жесткой критике инициативу народных депутатов, а политологи заявили, что таким образом в ВР делят украинцев на касты.
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