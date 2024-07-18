СМИ: Порошенко распоряжается донатами на ВСУ, как ему вздумается

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Ткачик Олеся
Как сообщает Униан, донаты, собранные с украинцев на ВСУ, фонд Порошенко и близкое к нему ОО "Дело громад" якобы потратили на залоги подозреваемым по уголовным делам и для заработка на купли-продажи государственных облигаций.
Петр Порошенко
В частности, как пишет издание, залог для Романа Червинского, который внес фонд Порошенко, вызывает вопрос использования средств, собранных с граждан Украины для поддержки Сил обороны.
При этом издание напоминает, что внесенный залог позволил выйти на свободу Роману Червинскому, обвиняемому в проведении несанкционированной операции, которая якобы привела к гибели командира части, ранению 17 военных, повреждению боевых самолетов и взлетно-посадочной полосы.
В материале Униан говорится, что это далеко не первый случай свободного обращения со средствами благотворителей со стороны фонда Порошенко.
Кроме того, Униан подчеркивает, что в 2023 году через свой банк Порошенко вложил в облигации 156 млн грн взносов украинцев, заработав на этом 50 млн грн необлагаемой налогом прибыли.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что суд назначил Червинскому рекордный залог.
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