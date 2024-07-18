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СМИ: Порошенко распоряжается донатами на ВСУ, как ему вздумается

Порошенко якобы по своему усмотрению распоряжается средствами, которые украинцы донатят его фонду на армию

сегодня, 10:06
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Ткачик Олеся

Как сообщает Униан, донаты, собранные с украинцев на ВСУ, фонд Порошенко и близкое к нему ОО "Дело громад" якобы потратили на залоги подозреваемым по уголовным делам и для заработка на купли-продажи государственных облигаций.

СМИ: Порошенко распоряжается донатами на ВСУ, как ему вздумается

Петр Порошенко

В частности, как пишет издание, залог для Романа Червинского, который внес фонд Порошенко, вызывает вопрос использования средств, собранных с граждан Украины для поддержки Сил обороны.

"Эти 9 млн грн олигарх взял не из своего кармана, как должно быть, а из собственного благотворительного фонда, который собирает с граждан донаты и активно рекламируется в соцсетях и на физических рекламных носителях. То есть вместо войска эти деньги пошли на залог для человека, представляющего для Порошенко личный интерес", — говорится в материале.

При этом издание напоминает, что внесенный залог позволил выйти на свободу Роману Червинскому, обвиняемому в проведении несанкционированной операции, которая якобы привела к гибели командира части, ранению 17 военных, повреждению боевых самолетов и взлетно-посадочной полосы.

В материале Униан говорится, что это далеко не первый случай свободного обращения со средствами благотворителей со стороны фонда Порошенко.

"В 2023 году, в разгар войны, Шевченковский суд вернул фонду Порошенко и его ОО "Дело общин" 17 млн грн залога еще при одном подсудимом. То есть украинцы задонатили 17 млн грн на войско, а он выкупил из-под стражи нужного ему человека", — говорится в статье.


СМИ: Порошенко распоряжается донатами на ВСУ, как ему вздумается - фото 2

Кроме того, Униан подчеркивает, что в 2023 году через свой банк Порошенко вложил в облигации 156 млн грн взносов украинцев, заработав на этом 50 млн грн необлагаемой налогом прибыли.

СМИ: Порошенко распоряжается донатами на ВСУ, как ему вздумается - фото 3


"Опять же, если ты собираешь средства не на армию, а на осуществление финансовых операций, просто скажи об этом, но тогда это не будет считаться благотворительной деятельностью", — пишет издание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что суд назначил Червинскому рекордный залог.




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Источник: https://www.unian.ua/politics/poroshenko-vitrachaye-zibrani-na-armiyu-donati-dlya-vikupu-iz-sudu-habarnikiv-ta-aferistiv-bloger-12699657.html
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