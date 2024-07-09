СМИ: Нардеп Тищенко может быть причастен к двум убийствам

Как пишет ТСН, за скандального нардепа Николая Тищенко, известным под прозвищами "Котлета" или Коля Оболонский, расследователи взялись после скандала с избиением экс-бойца "Кракена".

Николай Тищенко

В материале говорится, что этот одиозный парламентарий имеет криминальное прошлое, а первые его заработки якобы начались с рэкета.

Журналисты утверждают, что правоохранители занимались фигурой Тищенко еще в начале девяностых. По их информации, именно из обнародованных внутренних баз данных тогда еще милиции стало известно об криминальной карьере Тищенко и его роли в организованных преступных группах. Журналисты отмечают, что тогда его "карьерой" занимался УБОП.

"Тогда оперативники сообщали руководству о причастности Коли Оболонского к торговле героином. Данные об этом систематически вносились во внутреннюю базу правоохранительного ведомства. Там фигурирует и вес наркотика, и конкретные суммы, и даже точки сбыта, где Тищенко зарабатывал на наркотиках. Уже тогда это были рестораны – "Ришелье", "Васильок", а также точки на рынках — именно крышиванием такой торговли Тищенко и заработал свое первое состояние, которым так гордится", — говорится в материале.

ТСН пишет, что, якобы, действующий нардеп имеет покровителей в высоких кабинетах власти, они якобы и сделали все, чтобы скрыть историю о Николае Тищенко и реальном убийстве.

"Это был конец девяностых, а Коля Оболонский так же, как и сейчас, чувствовал себя максимально безнаказанным. В одном из столичных кафе на улице Константиновской он фигурировал в потасовке – жертву тогда забили до смерти. Правоохранители расследовали причастность Тищенко — по их данным, именно молодой на тот момент спортсмен забил до смерти посетителя заведения. Но все материалы этого дела были уничтожены, доказательства — тоже, а именно упоминания забыли удалить только с внутренней базы УБОПа", — пишет ТСН.

Журналисты утверждают, что Тищенко якобы фигурирует по меньшей мере по двум делам по убийству людей.

"Еще одно произошло прямо на Крещатике – жертвой был бандит "Савлоха" из группировки, к которой принадлежал Тищенко. Речь шла о вымогательстве денег, участии в банальном рэкете и угрозах расправой директору клуба "Бинго" Разводовскому. Это дело тоже впоследствии просто закрыли. Именно с таким прошлым Николай Тищенко пришел в провластную команду, остается в украинском парламенте и даже не боится обнародования и этих позорных фактов – со времен "лихих девяностых" неизменной осталась уверенность Тищенко в собственной безнаказанности", — говорится в материале издания.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Тищенко попал в скандал после избиения бойца "Кракена". К нему пришли с обыском и изъяли большие средства. На суде, где ему выбирали меру пресечения, он требовал вернуть ему деньги, потому что не за что жить.



