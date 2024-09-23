СМИ: На Мальдивах глава фракции Порошенко с женой «зажигали» в драгоценностях более чем на 10 млн

Как сообщают "Украинские новости" в январе 2024 лидер фракции Порошенко в Днепровском горсовете Камиль Примаков вместе женой и коллегами побывали на Мальдивах и отдохнули на лакшере-курорте, видео отдыха появилось в соцсетях. При этом, как отмечает издание, комментируя видео с отдыха, цена драгоценностей, которые одели Камиль Примаков и его жена на вечеринку на Мальдивах достигает более 10 млн. грн.

Камиль Примаков

"Пока его лидер Петр Алексеевич рассказывал на камеры, как мощная команда Евролидарности держит руку на пульсе событий, Камиль держал на пульсе часы Rolex Skydwelle ценой около 25 тысяч евро. Его жена была выряжена еще ярче. Пассия лидера фракции партии Порошенко в Днепровском горсовете Оксана Примакова на вечеринку надела 3 браслета Сartier Love, Petit Modele, Pave", — говорится в статье "Украинских новостей".









По информации издания, стоимость драгоценностей на депутатских супругах достигает 10 млн гривен.

Стоимость одной бранзолетки составляет 29 500 евро. Еще один браслет на 10 карат стоимостью около 30 000 евро. На жене избранника красовались часы Ademar Piguet стоимостью около 66 000 евро. Остальные драгоценности плохо заметны в темноте. Но по тому, что видно, судя по ценам на ювелирных сайтах, молодая патриотическая семья из "Евросолидарности" была одета минимум на 210 000 евро. То есть только один депутат Порошенко с партнершей надели погремушку на 10 миллионов гривен!", — указано в статье.





Журналисты подчеркнули, что депутаты Порошенко и Филатова вместо командировки на международную конференцию по вопросам послевоенного восстановления украинских регионов улетели на отдых на Мальдивы.



"Как и глава партии "Европейская солидарность", Камиль любит рабочие поездки, чтобы "спасать" страну. И в этот раз государственник направлялся в Европу на важную конференцию по возобновлению городов от российской агрессии. Но однажды так случилось, что вместо конференции по восстановлению, "комсомолец" Порошенко с женой и друзьями-депутатами оказались на Мальдивах", — указано в статье.

Журналисты также подчеркнул, что почти вся парламентская фракция Порошенко половину лета отдыхала на лакшере курортах Европы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Порошенко якобы дал своим депутатам советы, как им "незаметно" организовать каникулы за границей.



