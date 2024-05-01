СМИ: Кубракова планируют отправить в отставку из-за «неподконтрольности» Ермаку

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Ткачик Олеся
Офис президента, якобы, начал подготовку к увольнению Александра Кубракова с поста министра инфраструктуры.
Александр Кубраков
По его информации, якобы глава Офиса президента Андрей Ермак начал активные действия по дискредитации министра Кубракова после конфликта по увольнению главы Минобороны Алексея Резникова.
При этом якобы на должность министра инфраструктуры намерены переместить Рустема Умерова, который сейчас возглавляет министерство обороны. Впрочем, тогда возникает вопрос, кто же возглавит Минобороны в воюющей стране. По информации Бутусова, среди кандидатов на должность — наиболее медийные военные, назначение которых может иметь положительный пиар-эффект.
Кроме того, по информации Бутусова, одновременно с кампанией по устранению Кубракова Ермак пытается дискредитировать в глазах президента вице-премьер-министра Федорова и главу СБУ Василия Малюка.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с начала весны ходят слухи о том, что в правительстве планируются отставки и перестановки. Однако пока известно только об отставке министра сельского хозяйства Сольского из-за коррупционного скандала времен, когда он занимался адвокатской деятельностью.
Кроме того, в Верховной Раде не исключают, что по собственному желанию с должностей могут уйти три или четыре министра. Однако там не уточнили о ком именно идет речь.
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Ігор
сегодня, 13:53
Скоро і сам Гугнявий не буде потрібен Єрмаку. Так закінчує усяка мерзота яка приводить війну у свою країну. У нас буде один лже-цар як лже-Дмітрій.