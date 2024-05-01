СМИ: Кубракова планируют отправить в отставку из-за «неподконтрольности» Ермаку

Офис президента, якобы, начал подготовку к увольнению Александра Кубракова с поста министра инфраструктуры.

Александр Кубраков

"Причина отставки – постепенная зачистка главой офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, имеющих право заходить к Зеленскому самостоятельно, напрямую без согласований с Ермаком",

– написал в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов.

По его информации, якобы глава Офиса президента Андрей Ермак начал активные действия по дискредитации министра Кубракова после конфликта по увольнению главы Минобороны Алексея Резникова.

"На эту должность претендовал Кубраков, но Ермак считает, что контроль министра обороны и министра иностранных дел – это его исключительная сфера влияния, и там должны назначаться только те люди, которых он контролирует",

– отметил Бутусов.

При этом якобы на должность министра инфраструктуры намерены переместить Рустема Умерова, который сейчас возглавляет министерство обороны. Впрочем, тогда возникает вопрос, кто же возглавит Минобороны в воюющей стране. По информации Бутусова, среди кандидатов на должность — наиболее медийные военные, назначение которых может иметь положительный пиар-эффект.

Кроме того, по информации Бутусова, одновременно с кампанией по устранению Кубракова Ермак пытается дискредитировать в глазах президента вице-премьер-министра Федорова и главу СБУ Василия Малюка.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с начала весны ходят слухи о том, что в правительстве планируются отставки и перестановки. Однако пока известно только об отставке министра сельского хозяйства Сольского из-за коррупционного скандала времен, когда он занимался адвокатской деятельностью.

Кроме того, в Верховной Раде не исключают, что по собственному желанию с должностей могут уйти три или четыре министра. Однако там не уточнили о ком именно идет речь.