Как говорится в материале Униан, депутат Кременчугского городского совета от "Европейской солидарности" Виталий Котляр является совладельцем зарегистрированной в 2014 году российской компании ООО "Дормаш групп". Фирма Котляра также была замечена на мероприятиях в оккупированном Крыму, где ее представители обсуждали с россиянами повышение энергоэффективности оккупированного полуострова, сообщает издание со ссылкой на политического эксперта Сергея Иванова.

Виталий Котляр

При этом издание подчеркивает, что Котляр задекларировал часть корпоративных прав в компании "Дормаш Групп", работающей в России. Как свидетельствуют данные реестра деклараций НАПК, депутат Порошенко владеет половиной корпоративных прав в этой компании.

В статье говорится, что офис компании Котляра находится в российском Белгороде. Кроме того, сообщается, что весной 2017 компания депутата Порошенко принимала участие в выставке в оккупированном Симферополе, где вместе с оккупантами представители фирмы обсуждали повышение энергоэффективности Крыма.

В материалы также идет речь и о предложении лидеру "ЕС" Петру Порошенко, которому предложили финансировать не армию врага, а ВСУ.

"Не будет ли логичным попросить ваших депутатов перечислять средства на ВСУ, а не на армию России? Может, это как-то упростит всю схему? Они не будут греть оккупантов, поэтому и собирать нужно будет поменьше. Потому что выходит, что пока вы "передаете на фронт дроны", ваши муртады оплачивают агрессору ракеты, которыми бомбят украинские города",

– говорится в статье.

Кроме того, издание напомнило, что Порошенко было объявлено подозрение в государственной измене. Он подозревается в том, что он при содействии руководства РФ в 2014-2015 годах поддерживал деятельность террористических организаций, потому что Украина отказалась от угля из ЮАР в пользу угля с предприятий на оккупированных территориях, платя деньги за уголь террористам из ОРДЛО. Журналисты также напоминают, что в свое время задержанный сотрудниками правоохранительных органов лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук подтвердил организованную схему с углем из ОРДЛО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что депутаты Порошенко и его самого обвинялись в работе по методичкам из Кремля.



