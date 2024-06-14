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Ткачик Олеся
Как говорится в материале Униан, депутат Кременчугского городского совета от "Европейской солидарности" Виталий Котляр является совладельцем зарегистрированной в 2014 году российской компании ООО "Дормаш групп". Фирма Котляра также была замечена на мероприятиях в оккупированном Крыму, где ее представители обсуждали с россиянами повышение энергоэффективности оккупированного полуострова, сообщает издание со ссылкой на политического эксперта Сергея Иванова.
Виталий Котляр
При этом издание подчеркивает, что Котляр задекларировал часть корпоративных прав в компании "Дормаш Групп", работающей в России. Как свидетельствуют данные реестра деклараций НАПК, депутат Порошенко владеет половиной корпоративных прав в этой компании.
В статье говорится, что офис компании Котляра находится в российском Белгороде. Кроме того, сообщается, что весной 2017 компания депутата Порошенко принимала участие в выставке в оккупированном Симферополе, где вместе с оккупантами представители фирмы обсуждали повышение энергоэффективности Крыма.
В материалы также идет речь и о предложении лидеру "ЕС" Петру Порошенко, которому предложили финансировать не армию врага, а ВСУ.
Кроме того, издание напомнило, что Порошенко было объявлено подозрение в государственной измене. Он подозревается в том, что он при содействии руководства РФ в 2014-2015 годах поддерживал деятельность террористических организаций, потому что Украина отказалась от угля из ЮАР в пользу угля с предприятий на оккупированных территориях, платя деньги за уголь террористам из ОРДЛО. Журналисты также напоминают, что в свое время задержанный сотрудниками правоохранительных органов лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук подтвердил организованную схему с углем из ОРДЛО.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что депутаты Порошенко и его самого обвинялись в работе по методичкам из Кремля.
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