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СМИ: 67 прокуроров на Хмельниччине оформили инвалидность во времена «реформы» Порошенко и Рябошапки

Прокуроры в Хмельницкой области активно получали «инвалидность» в 2017-2019 годах

21 октября 2024, 17:01
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Ткачик Олеся

Как пишет Униан, скандал с массовым установлением инвалидности прокурорам Хмельницкой области напрямую связан с реформой прокуратуры, которую одно время проводили экс-президент Петр Порошенко и бывший генпрокурор Руслан Рябошапка.

СМИ: 67 прокуроров на Хмельниччине оформили инвалидность во времена «реформы» Порошенко и Рябошапки

Рябошапка и Порошенко

По информации издания, в результате расследования было выявлено, что большинство из 67 прокуроров Хмельницкой области оформили свои инвалидности именно в 2017-2019 годах.

"Следовательно, это стало следствием так называемых реформ прокуратуры, которые в свое время проводили ее руководители Юрий Луценко и Руслан Рябошапка. А появление такого количества прокуроров с инвалидностью стало возможным после создания многочисленных комиссий и общественных советов из международников и активистов при правоохранительных органах", – отмечает издание.

При этом журналисты напомнили, что Юрий Луценко был генпрокурором с 2016 по 2019 годы при Порошенко, а Рябошапка возглавил Генпрокуратуру после выборов в 2019 году, как представитель неправительственных организаций и гражданского общества.

"Однако за полгода работы на этом посту запомнился единственной реформой – сменой вывески. В результате Верховная Рада выразила ему недоверие и уволила за неэффективность и развал органов прокуратуры", — говорится в материале издания.

Журналисты отмечают, что Рябошапка якобы выехал из Украины сразу после начала полномасштабного вторжения РФ.

При этом издание отмечает, что предоставлен список из 67 прокуроров Хмельницкой области с конкретными датами установления им инвалидности. Из списка видно, что это стало массовым явлением в 2017-2019 годах.

Прокурорам, по информации журналистов, оформляли 2 группу бессрочно, или сроком на 3 года. А затем они якобы успешно проходили перекомиссию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные возмутились тем, что прокуроры и другие служащие массово получают инвалидность и не только косят от армии, но и получают льготы от государства.





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Источник: https://www.unian.ua/society/67-prokuroriv-hmelnichchini-otrimali-invalidnist-same-u-period-reform-poroshenka-ryaboshapki-zmi-12794547.html
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