«Слуги народа» взбунтовались: какое решение Зеленского блокируют

Как заявил народный депутат Алексей Гончаренко, сейчас идет операция, которая помогает главе правительства Денису Шмыгалю остаться в должности.

Денис Шмыгаль

"Операция "Спасти рядового Шмыгаля" продолжается. Завтра будет 3 недели, как не заседает Рада. Почему? Потому что Давид Арахамия помогает сохраниться Денису Шмыгалю", – заявил Гончаренко.

Более того, народный депутат утверждает, что еще в июле президент Владимир Зеленский уже принял решение о замене Шмыгаля министром экономики Юлией Свириденко, но неожиданно субъектность стала проявлять фракция "Слуги народа".

"Дело в том, что между Арахамией и Шмыгалем сложились хорошие и разнообразные отношения. Кроме того, Арахамия позиционирует себя как независимый от Андрея Ермака центр принятия решений. Он решил побороться за Шмыгаля. Кстати, любопытно, на чьей стороне в этом противостоянии оказался Олег Татаров. Потому что есть разные точки зрения на это", — говорит Гончаренко.

По его мнению, эта борьба и стала реальной причиной того, что парламент приостановил свою работу 23 июля. После этого, говорит нардеп, Зеленский столкнулся с необычной для себя ситуацией, когда решение он принял, а реализовать его не может, потому что депутаты, которых он презирает, просто не собираются на заседание.

"Ушли в СЗЧ. Более того, часть депутатов от Слуги заговорила, что мол, а почему мы должны снимать Шмыгаля/голосовать за Свириденко, какой наш интерес. Как ни странно, фракция Слуги народа решила пошантажировать Зеленского и его Офис", – заявил Гончаренко.

Политик прогнозирует, что, скорее всего, на этой неделе заседаний Рады не будет.

"Но бесконечно эта пауза тянуться не может. И на следующей неделе заседания должны быть возобновлены. Кто, кого и как к тому моменту пережмет – скоро увидим. Развязка близка", — подытожил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее в ВР заявили , что Шмыгаля не уволят и указали на причины.



