Скоро украинцы за границей могут получить серьезные проблемы: о чем идет речь

Постановления в Кабмине пишут даже не дилетанты, а люди, пытающиеся создать правовую неопределенность и создать проблемы гражданам Украины, заявил народный депутат Игорь Фрис.

Мобилизация в Украине

Например, по его словам, теперь от граждан, постоянно проживающих за границей и состоящих на постоянном консульском учете, требуют вернуться в Украину и обновить свои данные или встать на военный учет.

При этом, подчеркнул Фрис, как это сделать, когда они сняты со всех учетов, места регистрации, налогового учета и, возможно, никогда на них не состояли, потому что уехали еще в несовершеннолетнем возрасте — неизвестно.

"Их не регистрируют в консульствах. Их не регистрируют в ТЦК. Их не регистрируют в ЦНАПе. Они не могут обновиться в Резерв+. Но ответственность на них распространяется",

– отметил нардеп.

По его словам, на этот счет он направляет обращения в Минобороны, МИД, Кабмин и комитет по правам человека ВРУ.

"Требую разъяснение и урегулирование срочно. Потому что 18 июня у этих граждан могут возникнуть очень серьезные проблемы",

– отметил Фрис.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что об этой же проблеме также говорила и нардеп Ирина Фриз. По ее словам, Украина либо потеряет миллионы граждан за границей, которые будут отказываться от гражданства, либо будут судиться с государством в ЕСПЧ. Нардеп рассказала, что с 16 мая Кабинет Министров Украины принял постановление №563, согласно которому лица, которые были сняты официально с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более трех месяцев, обязаны в течение 30 дней со дня. вступление в силу постановления стать на военный учет путем личного прибытия в районные (городские) ТЦК и СП, орган СБУ, соответствующие подразделения разведывательных органов по их выбору.



