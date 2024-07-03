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Скандал между Маляр и Совсун: в декларациях депутата не оказалось мужа-военного

Нардеп Совсун, которая всем рассказывает о муже-военном, не указал его ни в одной декларации

3 июля 2024, 15:03 comments2187
Автор:
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Ткачик Олеся
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В апреле текущего года во время эфира программы "Новый отсчет" на канале "Первый" между депутатом от "Голоса" Инной Совсун и бывшей заместительницей министра обороны Анной Маляр возник спор по мобилизации и ротации военных. СМИ разразились заголовками о том, что "Маляр довела до слез жену военного (Совсун)". В то же время у депутата, если верить ее двум последним декларациям о доходах, официально мужа нет.

Скандал между Маляр и Совсун: в декларациях депутата не оказалось мужа-военного

Инна Совсун

Так, за 2023 год членами своей семьи Совсун указала только себя и сына от предыдущего брака, а также средства, получаемые от эксчеловика в качестве алиментов.

За 2021 год, в декларации Совсун также отсутствует какое-либо упоминание о наличии мужчины.

За 2022 год декларация Совсуна на сайте НАПК вообще отсутствует.

В то же время, во время эфира программы "Новый отсчет" Совсун называла себя именно "женой военного", который мобилизовался в 2022 году.

“Мой муж отправился защищать страну. Вас всех тех, кто нас сейчас смотрит. Я два года его жду. Я регулярно не сплю по ночам, равно как сотни тысяч других женщин, которые ждут своих мужчин", — заявляла Совсун.

Соответственно, при таких обстоятельствах, Совсун должна декларировать своего мужа и в 2022-м, и в 2023-м годах.

По каким причинам депутат "Голоса" скрыла эти данные, очевидно, теперь должны выяснить в НАПК.

При этом известно, что после хейта в соцсетях и СМИ Анна Маляр публично извинилась перед Совсуном за то, что довела ее до слез из-за вопроса демобилизации военных. Экс-чиновник пояснила, что во время эфира ее возмутил тот факт, что Совсун воздержалась при голосовании за закон о мобилизации, который был необходим ВСУ.

"Но меня это не оправдывает. Я не права. Я прошу прощения у народного депутата фракции "Голос" Инны Совсун", — написала Маляр в соцсетях.

При этом, как рассказывал портал "Комментарии", Инна Совсун призвала мобилизовать женщин.




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