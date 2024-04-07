Ситуация критическая: почему The Washington Post пишет Зеленский постал между плохим вариантом и еще хуже

Война на украинской земле зашла в тупик. Принимая ситуацию на фронте, президент Украины Владимир Зеленский предстает перед выбором между плохим вариантом и еще хуже. Об этом информирует The Washington Post .

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Причина в том, что Америка перестала оказывать военную помощь Украине, а помощи от Евросоюза не хватает. Теперь перспектив для победы не видно, – утверждает издание.

"Сейчас борьба зашла в тупик, украинцы ежедневно гибнут на поле боя. Но украинцы говорят, что прекращение огня тоже не может начаться, потому что оно просто даст россиянам время пополнить свои силы", – говорится в публикации.

Сообщают, что украинский президент не хочет садиться за стол переговоров с Россией, потому что это будет токсичным шагом. Еще Украине еще не решается вопрос с усилением мобилизации. Широкомасштабная мобилизация может привести к экономическим проблемам, потому что в Украине не смогут выплатить зарплаты всем украинским военным.

"Никто не хочет на самом деле нести ответственность на этом этапе. Но это придется сделать. (...) Так что вокруг этого также возникает социальное напряжение", — продолжил дипломат.

Еще этот же дипломат сказал, что в таких условиях Украина "не проживет еще десять лет".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский эмоционально высказался о неясной позиции с поддержкой США . Разногласия в Конгрессе США по поводу нового пакета помощи Украине привели к тому, что наша страна потеряла полгода. Еще больше времени терять нельзя. Это уже критично. Об этом в интервью The Washington Post заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что возможности Украины зависят от того, какое решение будет принято Конгрессом США. По его словам, пока наша страна не будет знать, что имеет постоянную поддержку США, "украинские солдаты будут оставаться там, где они находятся на востоке".

