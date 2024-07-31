Шмыгаля менять не будут: В ВР объяснили, что на это указывает

Недавно глава Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал Дениса Шмыгаля лучшим премьер-министром в истории независимой Украины.

Денис Шмыгаль

Как отметил нардеп Алексей Кучеренко, такой комплимент означает лишь одно — никакой замены премьера в правительстве не будет — не "пролазит".

"Некому за это голосовать в псевдомонобольшинстве. А Руслан Стефанчук, как "лицо приближенное к императору", узнав об этом, попытался на опережение продемонстрировать это публично. Потому согласитесь – трудно представить себе председателя ВР, который голосует за снятие лучшего премьера всех времен", — отметил Кучеренко.

По его словам, именно поэтому можно предположить, что нас некоторое время ждет стабильность.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает Дениса Шмыгаля лучшим премьер-министром Украины за всю ее историю. Стефанчук объясняет свои слова тем, что Шмигаль является технократом и трудоголиком.

Также Руслан Стефанчук прокомментировал информацию о возможности увольнения премьер-министра Дениса Шмыгаля. По его словам, смена правительства с соблюдением требований по военному состоянию маловероятна. Однако глава ВР указывает, что Шмыгаля могут уволить, если внесут определенные изменения и дополнения в 10 статью, которые позволят сделать увольнение премьер-министра возможным во время действия военного положения.

Кроме того, известно, что ранее нардеп Федор Вениславский заявлял, что сегодня нет возможности с соблюдением закона сменить правительства. Он тоже подчеркивал, что во время военного положения нельзя увольнять главу правительства и отправлять всех министров в отставку.





