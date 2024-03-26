Сесть могут все. Есть ли шанс на принятие скандального законопроекта Безуглой-Третьяковой

Народные депутаты Марьяна Безуглая и Галина Третьякова зарегистрировали законопроект, которым предлагают давать 12 лет тюрьмы "за присвоение гражданином государственных функций и представление Украины на международных мероприятиях, в том числе в переписках и телефонных разговорах без согласований в установленном законом порядке".

Марьяна Безуглая

То есть, отмечают эксперты, этот законопроект несет угрозу всем политикам и общественным активистам, которые на международных площадках отстаивают интересы государства, ведут адвокацию и добиваются большей поддержки Украины, общаясь с западными политиками, общественными организациями, лидерами общественного мнения и влиятельными институтами.

"Потенциально сесть могут все – общественные активисты, ведущие адвокацию Украины, депутаты за общение с иностранными коллегами, украинцы за участие в отраслевых конференциях. Потому что вдруг какое-то их заявление какая-то Марьяна расценит как присвоение государственных функций",

– отметила в Фейсбуке нардеп Ирина Геращенко.

При этом она не понимает, как и кто будет определять право граждан участвовать в конференциях и цензурировать переписку и телефонные разговоры.

"Похоже, ОП решил чужими руками, в частности, авторами этой бздуры, депутатками Безуглой и Третьяковой, еще больше закрутить гайки",

– добавила нардеп.

Хотя экс-народный депутат Борислав Береза иронизирует, что на самом деле законопроект направлен против главы Офиса президента Андрея Ермака, который берет на себя несвойственные его должности функции.

При этом народный депутат Ярослав Железняк считает, что нет никакого шанса на то, что эта инициатива будет принята парламентом. По его словам, дело не дойдет даже до его рассмотрения.

Впрочем, по мнению политолога Алексея Паныча, речь идет о том, что "Слуги народа" просто тестируют общественное мнение.

"Фирменный стиль зондажа общественного мнения "слугами": "разведка идиотизмом"

, – отметил в Фейсбуке эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект , согласно которому в тюрьму могут попасть многие украинцы.