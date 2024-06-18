Секретаря СНБО обвинили во «вредительстве» и «работе на РФ»: что произошло

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Ткачик Олеся
Политик Юрий Левченко отмечает, что, когда он увидел информацию о том, что секретарь СНБО Александр Литвиненко в интервью британскому изданию "The Times" сказал, что кремлевский диктатор Владимир Путин может применить ядерное оружие, то подумал, что вероятно, его слова неправильно перевели .
Александр Литвиненко
Однако, говорит политик, все оказалось правдой, никаких недостоверных переводов.
По его мнению, Литвиненко должен был вообще отказаться комментировать этот вопрос, а если уж это было невозможно, то сказать что-то вроде "конечно, все возможно, может и метеорит на голову упасть, но мы считаем такой сценарий крайне маловероятным и убеждены, что на это не нужно осматриваться вообще".
По его словам, "Слуги" любят прикрывать свои тотальные провалы во внутренней политике бесконечными болтовнями о том, как "весь мир поддерживает Украину" — так, якобы это какая-то их заслуга, а не следствие отчаянной борьбы всего многострадального украинского народа.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что секретарь СНБО Литвиненко считает, что РФ может применить ядерное оружие, если начнет проигрывать.
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