Секретаря СНБО обвинили во «вредительстве» и «работе на РФ»: что произошло

Политик Юрий Левченко отмечает, что, когда он увидел информацию о том, что секретарь СНБО Александр Литвиненко в интервью британскому изданию "The Times" сказал, что кремлевский диктатор Владимир Путин может применить ядерное оружие, то подумал, что вероятно, его слова неправильно перевели .

Александр Литвиненко

Однако, говорит политик, все оказалось правдой, никаких недостоверных переводов.

"Украинский топ-чиновник прямо подыгрывает основным страхам коллективного Запада, которые являются одной из основных причин, по которым нам дают оружие по капельке. Подыгрывает не только страхам Запада, но и угрозам Московии",

– заявил Левченко.

По его мнению, Литвиненко должен был вообще отказаться комментировать этот вопрос, а если уж это было невозможно, то сказать что-то вроде "конечно, все возможно, может и метеорит на голову упасть, но мы считаем такой сценарий крайне маловероятным и убеждены, что на это не нужно осматриваться вообще".

"Вместо этого он говорит "если Россия будет проигрывать, то такое может произойти, а пока они выиграют, то точно не будет". Перевод для западного чиновника/общества: не надо так делать, чтобы Россия проигрывала, тем более что сами же украинцы об этом говорят",

– отметил Левченко.

По его словам, "Слуги" любят прикрывать свои тотальные провалы во внутренней политике бесконечными болтовнями о том, как "весь мир поддерживает Украину" — так, якобы это какая-то их заслуга, а не следствие отчаянной борьбы всего многострадального украинского народа.

"Так где же ваша хваленая "прекрасная международная политика" была здесь? И где хоть какая-то реакция: опровержение, контрзаявления, его увольнение в конце концов после такого вредительства? Хоть что-то, чтобы уменьшить удар по Украине от этого бреда? Нет? Так может вас устраивает этот нарратив Литвиненко о "не надо побеждать Россию, потому что тактическое ядерное оружие будет [якобы] задействовано"?"

– спрашивает политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что секретарь СНБО Литвиненко считает, что РФ может применить ядерное оружие, если начнет проигрывать.



