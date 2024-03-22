Саммит НАТО в Вашингтоне. Стало известно, пригласят ли Украину присоединиться к альянсу

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что у Украины нет иллюзий относительно ожиданий от саммита НАТО в Вашингтоне. Однако, несмотря на это, Киев все равно будет призывать союзников к принятию решения о приглашении Украины к членству, которое должно носить юридически обязательный характер.

Ольга Стефанишина

Стефанишина подчеркнула, что Киев понимает, что вероятность получения приглашения в Альянс на саммите в Вашингтоне минимальна, но, несмотря на это, Украина продолжит призывать союзников к такому шагу. Она напомнила, что Украина уже к прошлогоднему саммиту в Вильнюсе выдвинула идею о приглашении в формате, который должен быть юридически обязательным.

Что касается предварительных заявлений о перспективах членства Украины в НАТО, Стефанишина отметила, что они до сих пор остаются лишь словами.

Кроме того, вице-премьер отметила, что не обязательно привязывать такое потенциальное решение к саммитам лидеров стран НАТО, поскольку эти события чаще являются площадкой для обмена мнениями и налаживания контактов.

По ее словам, во время саммита в Вильнюсе большинство стран НАТО поддерживало идею о приглашении Украины в альянс. Однако есть некоторые страны, такие как США и Германия, которые выступают против этого решения. Она выразила разочарование по поводу того, что, по ее мнению, именно Соединенные Штаты усложняют возможность проведения диалога по этому вопросу.

В то же время Стефанишин отметила, что в Киеве не обсуждают гипотетические варианты "гибридного" вступления Украины в НАТО, и что среди союзников вообще отсутствует готовность обсуждать вопросы гарантий для Украины на площадке самого альянса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что раньше и в самом Альянсе говорили о том, что Украина может не получить приглашение для вступления на саммите в Вашингтоне.