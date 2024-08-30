Руководитель «Украинской бронетехники»: Кабмин переводит бюджетные проблемы на производителей вооружения

Гендиректор Украинской бронетехники Владислав Бельбас заявил, что правительство переводит бюджетные проблемы на производителей вооружения, в частности, об этом он написал в колонке для Украинской Правды.

Владислав Бельбас

"Долгосрочные (трехлетние) контракты, о которых так много говорилось на всех уровнях и которые действительно нужны производителям. По состоянию на сегодняшний день ни один из заключенных трехлетних контрактов не профинансирован. Фактически, эти документы в нынешних условиях – не больше, чем листок бумаги, потому что все они заключенные без взятия финансовых обязательств. Согласно действующему законодательству, финансовые обязательства невозможно взять на 2-3 года, а только в пределах действующего бюджета", — указывает Бельбас.

Также Гендиректор "Украинской бронетехники" пишет о других проблемах, возникающих у отечественных производителей военной техники. Так, например, по его информации, "миной замедленного действия" является невозможность получения снабженческого вознаграждения или прибыли производителя к полному выполнению контракта — в условиях отсутствия экспорта это приводит не только к стагнации действующих крупных предприятий (прежде всего частных), но и к выбиванию малых производителей с инновационными продуктами, финансируемыми собственными оборотными средствами.



"Отечественный военно-промышленный комплекс за годы войны стремительно развивается и обеспечивает большие отчисления в бюджет. Так сложилось, что в условиях запрета на экспорт оружия и военной техники внутренние производители замкнуты на государственных поставщиков. Кроме того, в стране до сих пор отсутствуют какие-либо кредитные программы для предприятий ВПК. И даже в таких условиях, без поддержки государства, частные оборонные предприятия демонстрируют колоссальный рост, запускают новые производства, разрабатывают современное оружие, производят и поставляют его Силам Обороны Украины", — отметил Бельбас.

Гендиректор Украинской бронетехники добавил, что никто не просит поддержки от государства, нужны только честные правила.