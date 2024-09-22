Россия должна ответить: Зеленский сделал резкое заявление о наказании агрессора

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении рассказал, что начал визит в Соединенные Штаты. По его словам, сначала он посетит Пенсильванию, далее поедет в Нью-Йорке, а затем – в Вашингтон.

Владимир Зеленский

Президент сообщил, что в Штатах будет представлен план победы Украины в войне и первым этот план увидит Джо Байден. Также план будет представлен Конгрессу и обоим кандидатам в президенты США.

"Америка имеет всю достаточную силу, чтобы вместе с Украиной, вместе с нашими союзниками и партнерами обеспечить то, к чему мы стремимся больше всего. Нам нужен мир. Именно так, как это предусмотрено Формулой мира. Именно так, как предусмотрено Уставом ООН. Мы все для этого делаем", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украине необходима поддержка партнеров, оружие и принуждение России к миру. А также Украина хочет справедливости, которая заключается в том, что РФ должна ответить за войну и ощутила ее последствия.

"Именно сейчас определяется, что будет наследием нынешнего поколения государственных лидеров. Тех, кто в самых высоких кабинетах", — сказал Зеленский.

Также президент рассказал, что в ближайшее время у него будет ряд встреч с лидерами стран Глобального Юга, Большой семерки, Европы, с руководителями международных организаций – со многими, кто помогает консолидировать мир.

"Настоящий мир и настоящая победа Украины и международного права – вот что нам нужно", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Известно, что запланированы двусторонние встречи с лидерами государств, представителями международных организаций и руководителями американских компаний по обсуждению энергетических потребностей Украины.



