Рейтинг зарплат мировых лидеров: какое место в нем занимает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский занимает скромную позицию в мировом рейтинге доходов государственных лидеров, уступая многим коллегам. Самые высокие зарплаты имеют премьер-министр Сингапура, президент Швейцарии и премьер Австралии, пишет ТСН.

Зеленский с женой

По информации издания, Владимир Зеленский недавно обнародовал свои декларации за 2021 и 2022 годы, включающие информацию о его доходах, имуществе и финансовых обязательствах. Согласно декларациям, зарплата президента Украины за год составила 336 тысяч гривен или около 28 тысяч гривен в месяц, без учета надбавок и премий.

Согласно декларации за 2021 год, общие доходы Владимира Зеленского и его семьи составляли 10 миллионов 824 507 гривен. Из них 5 359 600 гривен поступили от продажи облигаций внутреннего государственного займа. При этом указывается, что основными источниками доходов семьи Зеленского в 2021 году были заработная плата, проценты от банковских вкладов и доход от аренды недвижимости, что составило 5 464 907 гривен.

Если сравнивать доходы, семьи президента в 2021 году с 2020, то они сократились почти на 12 миллионов гривен. При этом остаток денежных средств к концу 2021 года также уменьшился.

При этом известно, что самую высокую зарплату среди мировых лидеров получает премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, чей годовой доход превышает 1,5 миллиона долларов. Это почти вдвое больше, чем у президентки Швейцарии Виолы Амгерд, занимающей второе место с годовой зарплатой 570 тысяч долларов. На третьем месте премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, зарабатывающий более 413 тысяч долларов в год. Президент США Джо Байден с зарплатой в 400 тысяч долларов занимает четвертое место, а канцлер Германии Олаф Шольц — десятое с почти 294 тысячами долларов в год.

Однако если сравнить зарплаты лидеров с уровнем ВВП на душу населения, то первые места в этом рейтинге занимают африканские страны. К примеру, президент Кении Уильям Рутто получает 141 тысячу долларов в год, что составляет почти 2000% от ВВП на душу населения в стране. Подобные показатели у лидеров Танзании и Южноафриканской Республики.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в 2021 году Зеленский не получал надбавок и премий.



