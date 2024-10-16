Рейтинг политиков: только трое имеют положительный баланс доверия у населения

Центр Разумкова обнародовал результаты своего последнего социологического опроса, который показал уровень доверия к украинским политикам и общественным деятелям. Среди 25 участников только три политика и один государственный деятель получили положительный баланс доверия.



Рейтинг политиков по балансу доверия

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает пользоваться значительной поддержкой граждан. По результатам опроса, 51,2% респондентов доверяют главе государства, в то время как 41,5% выразили недоверие. Положительный баланс доверия составляет 9,7%, что делает Зеленского одним из немногих политиков, имеющих больше поддержки, чем критики.

Виталий Ким

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким стал одним из трех политиков, получивших положительный баланс доверия. В частности, 45,8% респондентов выразили поддержку его деятельности, в то время как 34,4% относятся к нему скептически. Баланс доверия/недоверия составляет 11,4%, что является самым высоким среди всех политиков, включая Зеленского.

Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров также попал в тройку политиков с положительным балансом доверия. Согласно данным, 31,2% респондентов доверяют ему, в то время как 24,5% выражают недоверие. Баланс составляет 6,7%, что указывает на положительное восприятие его деятельности в области цифровых реформ.

Василий Малюк

По результатам опроса, 36,2% респондентов доверяют Малюку, в то время как 27% не поддерживают его деятельность. Баланс доверия составляет 9,2%, что свидетельствует о достаточно высоком уровне поддержки среди населения.

Рейтинг политиков с положительным балансом доверия/недоверия:

— Виталий Ким – 11,4%

— Владимир Зеленский – 9,7%

— Василий Малюк – 9,2%

— Михаил Федоров – 6,7%

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пяти политиках, которым украинцы доверяют меньше всего. Лидером стал Юрий Бойко. Его рейтинг баланса доверия/недоверия –74,8%.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев поддерживает проведение выборов в Украине до окончания войны.