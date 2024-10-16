Топ 5 политиков, которым украинцы доверяют меньше всего

Согласно последним данным социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, уровень недоверия к некоторым украинским политикам остается достаточно высоким. Это касается представителей как действующей власти, так и оппозиции. Ниже приведены показатели политиков, получивших самые высокие уровни недоверия среди украинцев.



Рейтинг политиков по недоверию украинцев

Юрий Бойко

Согласно опросам Центра Разумкова, народный депутат Юрий Бойко возглавил список политиков, которым больше всего не доверяют украинцы. В частности, 79,3% респондентов выразили ему недоверие, и только 4,5% отметили, что ему доверяют. Баланс доверия и недоверия -74,8%, что свидетельствует о чрезвычайно низком уровне поддержки среди населения.

Юлия Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также попала в список политиков с высоким уровнем недоверия. Согласно опросу, 78,6% украинцев не доверяют ей, в то время как доверие выразили только 13,5%. Баланс доверия/недоверия составляет -65,1%, что подтверждает сохранение негативного отношения к политику.

Петр Порошенко

Бывший президент Петр Порошенко получил показатель недоверия в 68,3%, в то время как 22,8% опрошенных все же доверяют ему. Баланс доверия/недоверия составляет –44,5%. Это свидетельствует о достаточно разделенном мнении о его политической деятельности, хотя уровень недоверия все еще превышает уровень поддержки.

Марьяна Безуглая

Народная депутат Марьяна Безуглая также получила высокий уровень недоверия — 64,4%. Положительно оценивают ее деятельность только 9,9% респондентов, а баланс доверия/недоверия составляет -54,5%.

Андрей Ермак

У руководителя Офиса президента Андрея Ермака 61,9% рейтинга недоверия, в то время как 21,3% доверяют его деятельности. Баланс доверия/недоверия составляет –40,6%.

Например, у президента Владимира Зеленского положительный балан доверия/недоверия, который составляет – 9,7%. Ему не доверяет 41,5% украинцев, однако доверяет большинство – 51,2.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кому из государственных и общественных институтов украинцы меньше всего доверяют.



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