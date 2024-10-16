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Топ 5 политиков, которым украинцы доверяют меньше всего

В рейтинге политиков с самым большим недоверием присутствуют бывший президент, экс-премьер и другие депутаты Верховной Рады.

сегодня, 16:32
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Slava Kot

Согласно последним данным социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, уровень недоверия к некоторым украинским политикам остается достаточно высоким. Это касается представителей как действующей власти, так и оппозиции. Ниже приведены показатели политиков, получивших самые высокие уровни недоверия среди украинцев.

Топ 5 политиков, которым украинцы доверяют меньше всего

Рейтинг политиков по недоверию украинцев

Юрий Бойко

Согласно опросам Центра Разумкова, народный депутат Юрий Бойко возглавил список политиков, которым больше всего не доверяют украинцы. В частности, 79,3% респондентов выразили ему недоверие, и только 4,5% отметили, что ему доверяют. Баланс доверия и недоверия -74,8%, что свидетельствует о чрезвычайно низком уровне поддержки среди населения.

Юлия Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также попала в список политиков с высоким уровнем недоверия. Согласно опросу, 78,6% украинцев не доверяют ей, в то время как доверие выразили только 13,5%. Баланс доверия/недоверия составляет -65,1%, что подтверждает сохранение негативного отношения к политику.

Петр Порошенко

Бывший президент Петр Порошенко получил показатель недоверия в 68,3%, в то время как 22,8% опрошенных все же доверяют ему. Баланс доверия/недоверия составляет –44,5%. Это свидетельствует о достаточно разделенном мнении о его политической деятельности, хотя уровень недоверия все еще превышает уровень поддержки.

Марьяна Безуглая

Народная депутат Марьяна Безуглая также получила высокий уровень недоверия — 64,4%. Положительно оценивают ее деятельность только 9,9% респондентов, а баланс доверия/недоверия составляет -54,5%.

Андрей Ермак

У руководителя Офиса президента Андрея Ермака 61,9% рейтинга недоверия, в то время как 21,3% доверяют его деятельности. Баланс доверия/недоверия составляет –40,6%.

Например, у президента Владимира Зеленского положительный балан доверия/недоверия, который составляет – 9,7%. Ему не доверяет 41,5% украинцев, однако доверяет большинство – 51,2.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кому из государственных и общественных институтов украинцы меньше всего доверяют.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, верят ли украинцы в победу в войне.



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Источник: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-sytuatsii-v-kraini-ta-diialnosti-vlady-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-vira-v-peremogu-veresen-2024r
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