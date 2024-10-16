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Рейтинг летит в пропасть: сколько украинцев сейчас доверяют Зеленскому

Если в прошлом году президенту доверяли 80% украинцев, то сейчас только 51%

сегодня, 14:43
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Ткачик Олеся

Центр Разумкова с 20 по 26 сентября 2024 провел опрос о том, каким политикам, должностным лицам и общественным деятелям доверяют украинцы.

Рейтинг летит в пропасть: сколько украинцев сейчас доверяют Зеленскому

Владимир Зеленский

Как указано в результатах опроса, чаще всего респонденты отвечали, что доверяют президенту Владимиру Зеленскому. Рейтинг его доверия составляет 51%. Кроме того, чаще выражали доверие, чем недоверие, к В. Киму (соответственно 46% и 34), Василию Малюку (соответственно 36% и 27%) и Михаилу Федорову (соответственно 31% и 24,5%).

Вместе с тем, опрос показал, что по 79% украинцев не доверяют бывшему лидеру запрещенной ОПЗЖ Юрию Бойко и лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Кроме того, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко не доверяют 68%, а народному депутату Марьяне Безуглой не доверяют 64% опрошенных.

Кроме того, плохо с доверием украинцев у главы Офиса президента Андрея Ермака. Ему не доверяют 62%. Главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии не доверяют 60%. При этом высокий уровень недоверия у председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и главы правительства Дениса Шмыгаля. Им соответственно не доверяют 53% и 52% опрошенных.

Как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, чаще выражали недоверие, чем доверие, к мэру Киева Виталию Кличко (не доверяют ему 47%, доверяют 39%), волонтеру Сергею Притулу (соответственно 46% и 42%), министру обороны Рустему Умерову % и 29%). Больше не доверяют, чем доверяют украинцы советнику главы Офиса президента Михаилу Подоляку (соответственно 40% и 35%), нардепу Дмитрию Гетьманцеву (соответственно 39% и 16%), министру энергетики Герману Галущенко (соответственно 32% и 11%).

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что падение уровня доверия к президенту показал и опрос КМИС. По данным социологического исследования, Зеленскому доверяют 59% опрошенных.

Также "Комментарии" рассказывали , что еще в прошлом году уровень доверия к Зеленскому составил 80%, а в начале войны – 95%. На фоне падения рейтинга на Банковой даже якобы задумались над проведением президентских выборов.




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Источник: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-sytuatsii-v-kraini-ta-diialnosti-vlady-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-vira-v-peremogu-veresen-2024r
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