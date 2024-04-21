"Решается судьба страны": Арестович назвал главный экзамен для Украины за все годы независимости

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Slava Kot
Бывший советник Офиса президента и популярный блогер Алексей Арестович заявил, что перед Украиной стоит главная задача, которая заключается в выживании, в то время как украинские власти ведут "рейтингоцентрическую политику" вместо усиления мобилизации.
Военный обозреватель Алексей Арестович. Фото из открытых источников
Алексей Арестович в ходе беседы с телеведущим Александром Шелестом заявил, что сегодня решается судьба Украины.
По словам блоггера, Россия и Украина собирают резервы, и дальнейшая судьба войны будет зависеть от того, кто сможет быстрее накопить и применить мобилизованных бойцов.
Арестович критикует власть и оппозицию, которые, по его словам, ведут "рейтингоцентрическую политику, вместо украиноцентрической".
Блоггер считает, что власти "перебросили" на военных процесс мобилизации и якобы создали у граждан "прямую психологическую и эмоциональную связь в голове: человек в форме несет опасность". В то время как лидеры оппозиции, как указывает Арестович, "продолжают играть на эмоциях" используя тему демобилизации для критики власти.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович отреагировал на уголовные дела в Украине, России и Белоруссии против себя.
Также "Комментарии" писали о скандале с Арестовичем, который назвал украинцев худшими, чем россияне.
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