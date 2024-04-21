"Решается судьба страны": Арестович назвал главный экзамен для Украины за все годы независимости

Бывший советник Офиса президента и популярный блогер Алексей Арестович заявил, что перед Украиной стоит главная задача, которая заключается в выживании, в то время как украинские власти ведут "рейтингоцентрическую политику" вместо усиления мобилизации.



Военный обозреватель Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Алексей Арестович в ходе беседы с телеведущим Александром Шелестом заявил, что сегодня решается судьба Украины.

"Сегодня Украина сдает главный экзамен за все годы государственности. Сейчас решается судьба страны и государства. Этот экзамен – мобилизация", — сказал Арестович.

По словам блоггера, Россия и Украина собирают резервы, и дальнейшая судьба войны будет зависеть от того, кто сможет быстрее накопить и применить мобилизованных бойцов.

Арестович критикует власть и оппозицию, которые, по его словам, ведут "рейтингоцентрическую политику, вместо украиноцентрической".

Блоггер считает, что власти "перебросили" на военных процесс мобилизации и якобы создали у граждан "прямую психологическую и эмоциональную связь в голове: человек в форме несет опасность". В то время как лидеры оппозиции, как указывает Арестович, "продолжают играть на эмоциях" используя тему демобилизации для критики власти.

"И власть, и оппозиция несут прямую ответственность за то, что ведут рейтингоцентрическую политику, вместо украиноцентрической. Граждане это понимают, поэтому рейтинги доверия падают. Чиновник или депутат, спасающий свой рейтинг, вместо того, чтобы спасать Украину, рискует остаться без рейтинга и Украины в том виде, в каком мы ее знаем и хотим видеть", — заключает Алексей Арестович.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович отреагировал на уголовные дела в Украине, России и Белоруссии против себя.

Также "Комментарии" писали о скандале с Арестовичем, который назвал украинцев худшими, чем россияне.