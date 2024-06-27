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Разоблачителям коррупции не заплатили ни копейки: кто дал указание блокировать выплаты

В Украине разоблачителям коррупции не заплатили ни копейки, хотя решение судов на этот счет есть, отметил агент НАБУ Евгений Шевченко

27 июня 2024, 13:03
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Украине еще в 2019 году был принят и подписан Закон о денежном вознаграждении обличителям коррупции. При этом, как подчеркнул агент НАБУ Евгений Шевченко, обличители есть. Более того, по его словам, уже есть несколько решений суда о выплате вознаграждений. Впрочем, добавляет Шевченко, самих выплат нет вообще.

Разоблачителям коррупции не заплатили ни копейки: кто дал указание блокировать выплаты

Евгений Шевченко

По его словам, в начале этого года порядок выплат обличителям был согласован в Минцифре и Минюсте, однако министр финансов Сергей Марченко уже полгода саботирует этот процесс.

"Как говорят злые языки, такое указание ему дал лично премьер-министр Денис Шмыгаль, который очень боится, чтобы институт обличителей наконец-то заработал, потому что вдруг кто-то из его подчиненных пойдет на сотрудничество с детективами НАБУ", — отметил Шевченко.

При этом он добавил, что свое вознаграждение в размере 13,3 млн. рублей. грн так и не получил.

"А чего еще было ждать от этих гнилых, коррумпированных клептократов? Они ведь, защищая свои собственные интересы, продолжают разрушать и саботировать все, что мешает им грабить страну, и все обещания Зеленского, к сожалению, как были, так и остались обещаниями", — отметил Шевченко.

При этом он утверждает, что не жалеет о приобщении к разоблачению коррупционера.

"Я ни в коем случае не сожалею о том, что имея возможность обогатиться на пару миллионов долларов все же решил разоблачить Злочевского — и безоговорочно сделал бы то же самое еще раз, ведь таковы мои принципы. К тому же страна, в рамках соглашений обвиняемых со следствием, получила более одного миллиарда гривен, на которые было приобретено немало дронов, тепловизоров, ПЗРК и другого снаряжения, которое помогает уничтожать оккупантов. Но в работе с другими потенциальными обличителями детективы до сих пор не имеют этого сверхважного мотивационного инструмента, и это очень, очень досадно", — заявил Шевченко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению главы Офиса президента, Украина не является самой коррумпированной страной в мире.




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Источник: https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/pfbid035LEb31zq79aGnS7hSBMRGR6GbHvpMX1fDDtipdmUwxGVc7FgKmpJ7JXAwBsthSWdl
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