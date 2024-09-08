Расследование катастрофы F-16: эксперт рассказал тревожные детали

Валерий Романенко, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации, в эфире "Радио NV" поделился тревожными подробностями о расследовании катастрофы F-16. По его словам, текущее расследование "чуть-чуть буксует", а общественность до сих пор остается в незнании о реальных причинах происшествия.

Истинная причина крушения F-16

"Должны выяснить причины. После этого проработать версию, приемлемую для общества. Сейчас, на втором этапе, она немного буксует", — сказал Романенко.

Романенко отметил, что при СССР существовало три типа расследований авиакатастроф: реальное, официальное и то, что предназначалось для общественности. В современной Украине, где авиапромышленности практически не осталось, остаются всего две возможности — реальная причина и версия для общества. При этом, как утверждает эксперт, воздушные силы ВСУ уже давно разобрались в ситуации, но информация не делится с гражданами.

"Третий вариант. Готовится вариант, который устроил бы общество и не только наше", — добавил Романенко.

Ранее "Комментарии" писали, что в ответ на недавнюю авиакатастрофу истребителя F-16, унесшей жизни украинского пилота, Министр обороны Украины Рустем Умеров официально опроверг любую связь между трагическим инцидентом и увольнением командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

Читайте на портале "Комментарии" — Командование Сил беспилотных систем ВС Украины прокомментировало скандальное назначение начальником штаба Романа Гладкого. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном в Facebook ВСУ.