Расследование катастрофы F-16: эксперт рассказал тревожные детали

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Черновалова Кристина
Валерий Романенко, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации, в эфире "Радио NV" поделился тревожными подробностями о расследовании катастрофы F-16. По его словам, текущее расследование "чуть-чуть буксует", а общественность до сих пор остается в незнании о реальных причинах происшествия.
Истинная причина крушения F-16
Романенко отметил, что при СССР существовало три типа расследований авиакатастроф: реальное, официальное и то, что предназначалось для общественности. В современной Украине, где авиапромышленности практически не осталось, остаются всего две возможности — реальная причина и версия для общества. При этом, как утверждает эксперт, воздушные силы ВСУ уже давно разобрались в ситуации, но информация не делится с гражданами.
Ранее "Комментарии" писали, что в ответ на недавнюю авиакатастрофу истребителя F-16, унесшей жизни украинского пилота, Министр обороны Украины Рустем Умеров официально опроверг любую связь между трагическим инцидентом и увольнением командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.
Читайте на портале "Комментарии" — Командование Сил беспилотных систем ВС Украины прокомментировало скандальное назначение начальником штаба Романа Гладкого. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном в Facebook ВСУ.
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