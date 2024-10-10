Рада дал добро на историческое повышение налогов: кто помог залезть в карман каждому

Верховная Рада в целом приняла законопроект об изменениях в Налоговый кодекс об особенностях налогообложения в период действия военного положения под номером 11416-д.

Увеличение налогов

Именно этим законопроектом поднимается военный сбор для ФЛП и других категорий населения до 5%.

"Драконовское увеличение налогов для других украинцев поддержали депутатов. Это позорный закон. Там не учтены предложения по поднятию налогов на игорный бизнес, там остается кэшбек, там нет налогов на алкоголь и табак. Зато – увеличение нагрузки на ФЛП, малый бизнес и простых украинцев. Этот позор поддержали 247 депутатов. Слуги и ОПЗЖ", — сообщила в Фейсбуке нардеп Ирина Геращенко.

О том, что нардепы поддержали антиконституционный закон Гетманцева об уничтожении экономики и увеличении налогов для украинцев, заявила также нардеп Ирина Фриз.

"Позор властям, которые облагают налогами ФЛП и наиболее незащищенные слои нации и освобождают от налогообложения миллиардеров, не повышают их для игорного бизнеса, инвест-нянь, индустриальных парков, алкоголя и табачки", — подчеркнула политик в Фейсбуке.

При этом нардеп Алексей Кучеренко обратил внимание, что налоговый закон проголосован 247 голосами.

"Из них 31 это голоса "военнопленных" из бывшей "ОПЗЖ" – то есть, это снова ключевые голоса. Еще одно подтверждение реальной коалиции "слуг" с "ОПЗЖ". Найти средства для ВСУ в бюджете можно и без повышения налогов – это очевидно сегодня всем", — подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВР отклонила правку об увеличении до 5% военного сбора для самих военнослужащих.



