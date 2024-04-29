Работников могут уволить, если у них есть родственники на оккупированных территориях. Подробности

Верховной Радой принят закон №7731, согласно которому основанием для увольнения работника может стать то, что он не сообщил работодателю о родственниках или других близких лицах, находящихся на временно оккупированных территориях.

Тарас Тарасенко

По информации члена Комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Тараса Тарасенко, увольнение рабочих за коллаборационизм будет происходить исключительно с согласия профсоюзов.

Тарасенко подчеркнул, что благодаря принятому народными депутатами закону работодатель получает дополнительные основания увольнять работников за коллаборационизм. Впрочем, правительство должно в течение трех месяцев разработать детальные правила таких вероятных увольнений.

Как считает народный депутат, в условиях войны необходимо создавать новые рамки для того, чтобы работодатели могли обеспечивать безопасность предприятия, особенно это актуально для предприятий критической инфраструктуры.

При этом Тарсенко заверил, что правила, которые будут разработаны впоследствии правительством, обязательно согласуют с Ассоциацией работодателей Украины и профсоюзами.

"Мы предусмотрели, что увольнение коллаборантов может происходить исключительно с согласия профсоюзов",

– подчеркнул нардеп и добавил, что в этом вопросе необходимо будет искать баланс между интересами государства и обеспечением прав людей.

Кроме того, закон предлагает введение правил поведения на предприятиях, учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для государства, и на объектах критической инфраструктуры. Как отметил народный депутат, эти правила предусматривают, что работники должны предоставить информацию об имеющихся у них связях с физическими лицами на территории России или на временно оккупированной территории Украины. Кроме того, работники должны взять на себя обязательство хранить в тайне информацию, имеющую ограниченный доступ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ организовала рассылки, в которых предлагает сотрудничество за деньги.