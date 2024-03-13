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Главная Новости Политика Украины 2024 Против Шабунина открыли производство по уклонению от службы. Он рассказал, как защищал Киевщину
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Против Шабунина открыли производство по уклонению от службы. Он рассказал, как защищал Киевщину

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против председателя правления «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина по двум уголовным производствам, одно из которых – уклонение от военной службы

сегодня, 18:44
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщила спикер по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, уголовное производство против Шабунина было открыто по требованию Шевченковского суда Киева.

Против Шабунина открыли производство по уклонению от службы. Он рассказал, как защищал Киевщину

Виталий Шабунин

По ее словам, ДБР еще в октябре прошлого года получило заявление от председателя общественной организации "Общественный совет добродетели" Ростислава Кравца о возможных противоправных действиях Шабунина. Однако, подчеркнула Сапьян, ГБР решило провести проверку фактов, изложенных в заявлении, на достоверность. Именно поэтому ГБР направило заявление в Центральное управление военной службы правопорядка в Киеве и Киевской области с просьбой провести служебное расследование. Но события начали разгораться слишком быстро, буквально через несколько недель поступило постановление от суда, которое и обязало следствие внести сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Вместе с тем, Шабунин рассказал, что на второй день полномасштабного вторжения России он добровольно мобилизовался в ТРО ВСУ для защиты столицы.

После выбивания россиян из Киевщины его служба была сфокусирована на выполнении поставленных задач иного характера, как реформирование тылового и вооруженного обеспечения Сил обороны, а также ликвидирование ключевых коррупционных схем.

Также Шабунин рассказал, что работал над развитием цифровых систем ВСУ. Кроме того, по его словам, он принимал участие в отдельных проектах — обеспечение Сил обороны средствами связи или помощь военным стартапам.

Шабунин утверждает, что для выполнения этих задач его откомандировали в НАПК и специализированные центры Минобороны и Генштаба.

"В зоне боевых действий на востоке я находился как в составе 207-го батальона ТрО (прошлое лето – начало осени), так и раньше во время описанных выше откомандировок из него",
– добавил Шабунин.

По его словам, последний раз он вернулся с востока – осенью вместе со всем 207-м батальоном, который вывели на ротацию и по возвращении перевелся в другое подразделение Сил обороны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, как вармии постепенно отказываются от бумаг в пользу цифровизации.




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Источник: https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/pfbid0keNk4x8qVvNZmyqcgQdVdDVmKw47WJqpsmVy9T1ibXBwvxcAGtey25eepTXQwFYBl
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