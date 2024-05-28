Продлят ли срок обновления данных военнообязанных: в "Слуге народа" заявили о пиар-ходе

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев заявил, что в Верховной Раде готовится законопроект, которым будет увеличено время на обновление данных для военнообязанных с 60 дней до 150. На такие сообщения отреагировал представитель партии "Слуга народа" Федор Вениславский, заявивший, что его коллеги делают "политический пиар-ход"



Украинские мужчины должны обновить данные военнообязанных. Фото из открытых источников

Нардеп Владимир Арьев сообщил, что ТЦК оказались не готовы принять то количество граждан, которые решили обновить свои данные. В частности, по его словам, даже после введения системы "Резерв+" для обновления данных военнообязанных онлайн, многим военнообязанным все равно нужно идти в ТЦК.

Как следствие, мужчины "просто не смогут физически обновить данные за 60 дней", поэтому Арьев заявил, что нардепы решили внести законопроект, который увеличит срок до 150 дней.

В то же время член партии "Слуга народа" Федор Вениславский в комментарии изданию Liga.net сказал, что Владимир Арьев своим законопроектом делает "политический пиар-ход".

"На данный момент нет оснований полагать, что предусмотренные законом пути обновления данных не позволят это сделать", – подчеркнул Вениславский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК объяснили, что произойдет, если военнообязанный после обновления данных удалит приложение "Резерв+" с телефона.

Также "Комментарии" писали о том, как будут наказывать военнообязанных, которые вовремя не обновят свои данные онлайн через "Резерв+" или после обращения в ТЦК. По словам нардепки Ирины Фриз, сначала предусмотрен штраф, а затем уголовная ответственность и наказание в виде 3-5 лет тюрьмы.